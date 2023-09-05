Tekvir Suresi okunuşu, tefsiri, Diyanet meali, Türkçe ve Arapça okunuşu haberimizde. Kuran-ı Kerim'in 81. suresi olan ve toplamda 29 ayetten oluşan Tekvir suresi Mekke döneminde inmiştir. Kıyametin kopmasını ve Kur’an’ın vahiy ürünü oluşunu konu alan surede güneşin karartılması, yıldızların düşmesi, denizin kaynaması gibi doğa olayları ile ahiret gününün korkunç sahneleri anlatılır. Peki, Tekvir suresi nasıl okunur? İşte Tekvir suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, meali, anlamı.