Özgün Tarık Suresi Okunuşu Tarık Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle
DİNİ BİLGİLER

Tarık Suresi Okunuşu: Tarık Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle

Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 17 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir. Tarık Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı, mealini, faziletini haberimizde bulabilirsiniz. İşte Tarık Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı, meali ve dinleme seçeneği...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarık Suresi Okunuşu: Tarık Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle
Tarık Suresi okunuşu haberimizde.

Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 17 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

Tarık Suresi dinle (Mehmet Emin Ay)

Tarık Suresi Arapça okunuşu

Tarık Suresi okunuşu
Tarık Suresi okunuşu

Tarık Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!
﴾2﴿ O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?
﴾3﴿ Karanlığı delen yıldızdır.
﴾4﴿ Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.
﴾5﴿ İnsan neden yaratıldığına bir baksın.
﴾6﴿ O, atılan bir sudan yaratıldı.
﴾7﴿ O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.
﴾8﴿ Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kādirdir.
﴾9-10﴿ O gün bütün sırlar ortaya dökülecek; artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı.
﴾11-13﴿ Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve (tohumun filizlenmesiyle) yarılan yere ki Kur’an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
﴾14﴿ O asla bir şaka değildir.
﴾15﴿ Onlar bir tuzak kuruyorlar;
﴾16﴿ Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.
﴾17﴿ Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.

30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?
ÖZGÜN
30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Tarık Suresi nuzülü

Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı suredir. Beled sûresinden sonra, Kamer sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Tarık Suresi'nin konusu

Sûrede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer veril­miştir.

Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Türkiyenin 24 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.