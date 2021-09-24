Tarık Suresi Okunuşu: Tarık Suresi anlamı, oku, dinle, ezberle

Tarık Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 17 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “et-Târık” kelimesinden almıştır. Târık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir.

Tarık Suresi dinle (Mehmet Emin Ay)

Tarık Suresi Arapça okunuşu

Tarık Suresi okunuşu

Tarık Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Andolsun gökyüzüne ve gece çakıp görünene!

﴾2﴿ O, gece çakıp görünen nedir bilir misin?

﴾3﴿ Karanlığı delen yıldızdır.

﴾4﴿ Hiç kimse yoktur ki, başında bir gözetleyeni bulunmasın.

﴾5﴿ İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

﴾6﴿ O, atılan bir sudan yaratıldı.

﴾7﴿ O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.

﴾8﴿ Şüphesiz Allah onu (öldükten sonra) tekrar yaratmaya elbette kādirdir.

﴾9-10﴿ O gün bütün sırlar ortaya dökülecek; artık insanın ne bir gücü vardır ne de yardımcısı.

﴾11-13﴿ Andolsun içindekilerin gidip geldiği semaya ve (tohumun filizlenmesiyle) yarılan yere ki Kur’an (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.

﴾14﴿ O asla bir şaka değildir.

﴾15﴿ Onlar bir tuzak kuruyorlar;

﴾16﴿ Ben de bir karşı plan hazırlıyorum.

﴾17﴿ Sen o inkârcılara süre ver, onlara biraz zaman tanı.

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ÖZGÜN 30. cüzde hangi sureler var? Son cüz kaçıncı sayfada, 30. cüz kaç sayfa?

Tarık Suresi nuzülü

Mushaftaki sıralamada seksen altıncı, iniş sırasına göre otuz altıncı suredir. Beled sûresinden sonra, Kamer sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Tarık Suresi'nin konusu

Sûrede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer veril­miştir.