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Fecr Suresi okunuşu ve anlamı: Fecr Suresi oku, dinle, ezberle

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 30 ayettir. Fecr Suresi'nde peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felaketler hatırlatılmakta, Allah Teala’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte, kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır. Haberimizde Fecr Suresinin okunuşunu, Diyanet mealini bulabilir ve dinleyip ezberleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FECR SURESİ OKUNUŞU VE MEALİ
Fecr Suresi okunuşu ve anlamı haberimizde.

Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.

Mushaftaki sıralamada seksen dokuzuncu, iniş sırasına göre onuncu sûredir. Leyl sûresinden sonra, Duhâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Fecr Suresi dinle, ezberle

Fecr Suresi Arapça okunuşu

Fecr Suresi Arapça okunuşu
Fecr Suresi Arapça okunuşu

Fecr Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yemin olsun şafak vaktine;

﴾2﴿ On geceye;

﴾3﴿ Çift olana ve tek olana;

﴾4﴿ Geçip gitmekte olan geceye.

﴾5﴿ Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?

﴾6﴿ Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine;

﴾7-8﴿ Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e;

﴾9﴿ Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a;

﴾10﴿ Kazıklı Firavun’a?

﴾11﴿ İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.

﴾12﴿ Oralarda durmadan fesat çıkardılar.

﴾13﴿ Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.

﴾14﴿ Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.

﴾15﴿ İnsan var ya, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, “Rabbim bana ikram etti” der (mutlu olur).

﴾16﴿ Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der (mutsuz olur).

﴾17﴿ Hayır hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.

﴾18﴿ Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.

﴾19﴿ Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

﴾20﴿ Malı aşırı derecede seviyorsunuz.

﴾21﴿ Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda;

﴾22﴿ Rabbin (emri) gelip melekler de saf saf dizildiğinde;

﴾23﴿ O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!

﴾24﴿ İnsan, “Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der.

﴾25﴿ Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez.

﴾26﴿ O’nun bağladığı gibi kimse bağlayamaz.

﴾27﴿ Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!

﴾28﴿ Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak rabbine dön.

﴾29﴿ Böylece has kullarımın arasına sen de katıl.

﴾30﴿ Cennetime gir!

Fecr Suresi konusu

Surede peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felâketler hatırlatılmakta; Allah Teâlâ’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.

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