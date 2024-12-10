Fecr Suresi'nde Ad, Semud kavimleri nasıl geçiyor?
Fecr Suresi Kur'an'ın 89. suresidir. İniş sırasına göre 10. suredir. Sure 30 ayetten oluşur. Surede genel olarak Âd Kavmi, Semûd, İrem ve Fir'avun toplumları gibi eski kavimlere dair bâzı kıssalar, insanın kötülüğe yönelmesi, bunun sonuçları ve Âhiret anlatılmıştır. İşte Fecr Suresi’nde geçen Ad Kavmi, Semûd, İrem kavimleri ve Firavun hakkındaki ayet ve meali.
"Fecr" anlamına gelir, tan yerinin ağarması, zamanın geleceği anlamına gelir. Elbette, ilk ayette bu olayların yaşanması nedeniyle bu adı taşımaktadır.
'nde, Âd, Semud ve Firavun kavimlerinin isyanları ve cezalandırılmaları anlatılır. Bu bölümler, güçlü ve zengin olanların kibirlenip zulme yöneldiğinde nasıl helak edileceğini vurgular.
Fecr Suresi’nde Ad Kavmi, Semûd, İrem kavimleri nasıl anlatılır?
Fecr Suresi’nde Ad Kavmi, Semûd, İrem kavimleri nasıl anlatılır?
- Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine; ﴾Fecr Suresi 6. ayet﴿
- Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e; ﴾Fecr Suresi 7-8. ayet﴿
- Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a; ﴾Fecr Suresi 9. ayet﴿
- Kazıklı Firavun’a? ﴾Fecr Suresi 10. ayet﴿
- İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. ﴾Fecr Suresi 11. ayet﴿
- Oralarda durmadan fesat çıkardılar. ﴾Fecr Suresi 12. ayet﴿
- Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. ﴾Fecr Suresi 13. ayet﴿
- Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir. ﴾Fecr Suresi 14. ayet﴿
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