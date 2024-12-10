Fecr Suresi’nde Ad Kavmi, Semûd, İrem kavimleri nasıl anlatılır?

"Fecr" anlamına gelir, tan yerinin ağarması, zamanın geleceği anlamına gelir. Elbette, ilk ayette bu olayların yaşanması nedeniyle bu adı taşımaktadır.

'nde, Âd, Semud ve Firavun kavimlerinin isyanları ve cezalandırılmaları anlatılır. Bu bölümler, güçlü ve zengin olanların kibirlenip zulme yöneldiğinde nasıl helak edileceğini vurgular.