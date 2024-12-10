Fecr Suresi, Kur'an-ı Kerim'in önemli surelerinden biridir. Arapça yazılışı, Türkçe anlamı ve tefsiriyle derin mesajları içeren bu sure, Allah'ın kudretini ve ahiret gününe dair uyarıları vurgular. Fecr Suresi okunuşu ve anlamı, İslam dininin temel öğretilerini öğrenenler için büyük bir rehberdir. Fecr Suresi'nin tefsiri, insana ait değerler ve sorumluluk bilinci kazandırılarak manevi yolculuğunda ışık tutarları. İşte Fecr Sûresi Arapça yazılışı, anlamı ve faziletleri...
Fecr Suresi kaç ayettir?
Fecr Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Fecr” kelimesinden almıştır. Fecr, tan yerinin ağarması vakti demektir.
Fecr Suresi Arapça okunuşu
Fecr Suresi Türkçe okunuşu
Bismillahirrahmanirrahim
- 1.Vel fecri.
- 2.Ve leyalin 'aşrin.
- 3.Veşşef'ı velvetri.
- 4.Velleyli iza yesri.
- 5.Hel fiy zalike kasemün liziy hıcrin.
- 6.Elem tere keyfe fe'ale rabbüke bi'adin.
- 7.İreme zatil'ımadi.
- 8.Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
- 9.Ve semudelleziyne cabussahre bilvadi.
- 10.Ve fir'avne ziyl'evtadi.
- 11.Elleziyne tağav fiylbiladi.
- 12.Feekseru fiyhelfesade.
- 13.Fesabbe 'aleyhim rabbüke sevta 'azabin.
- 14.İnne rabbeke lebil mirsadi
- 15.Femmel'insanü iza mebtelahü rabbühu feekremehu ve na'amehu feyekulü rabbiy ekremeni.
- 16.Ve emma iza mebtelahü fekadere 'aleyhi rizkahu feyekulü rabbiy ehaneni.
- 17.Kella bel la tükrimunelyetiyme.
- 18.Ve la tehaddune 'ala ta'amilmiskiyni.
- 19.Ve te'külunettürase eklen lemmen.
- 20.Ve tühıbbunelmale hubben cemmen.
- 21.Kella iza dükketil'ardu dekken dekken.
- 22.Ve cae rabbüke velmelekü saffen saffen.
- 23.Ve ciy'e yevmeizin bicehenneme yevmeizin yetezekkerül'insanü ve enna lehüzzikra.
- 24.Yekulü ya leyteniy kaddemtü lihayatiy.
- 25.Feyevmeizin la yü'azzibü 'azabehu ehadün.
- 26.Ve la yusiku ve sakahu ehadün.
- 27.Ya eyyetühennefsülmutmeinnetü.
- 28.İrci'ıy ila rabbiki radıyeten merdıyyeten.
- 29.Fedhuliy fiy 'ıbadiy.
- 30.Vedhuliy cennetiy.
Fecr Suresi meali
- ﴾1﴿Yemin olsun şafak vaktine;
- ﴾2﴿On geceye;
- ﴾3﴿Çift olana ve tek olana;
- ﴾4﴿Geçip gitmekte olan geceye.
- ﴾5﴿Aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir?
- ﴾6﴿ Görmedin mi, rabbin ne yaptı Âd kavmine;
- ﴾7-8﴿ Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e;
- ﴾9﴿ Vadide kayaları oyarak şehir yapan Semûd’a;
- ﴾10﴿ Kazıklı Firavun’a?
- ﴾11﴿ İşte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi.
- ﴾12﴿ Oralarda durmadan fesat çıkardılar.
- ﴾13﴿ Bu yüzden rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı.
- ﴾14﴿ Çünkü rabbin her şeyi yakından izlemektedir.
- ﴾15﴿ İnsan var ya, rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, “Rabbim bana ikram etti” der (mutlu olur).
- ﴾16﴿ Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise “Rabbim beni önemsemedi” der (mutsuz olur).
- ﴾17﴿ Hayır hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz.
- ﴾18﴿ Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz.
- ﴾19﴿ Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.
- ﴾20﴿ Malı aşırı derecede seviyorsunuz.
- ﴾21﴿ Hayır, bu böyle olmamalı! Yer dağılıp parça parça olduğunda;
- ﴾22﴿ Rabbin (emri) gelip melekler de saf saf dizildiğinde;
- ﴾23﴿ O gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var!
- ﴾24﴿ İnsan, “Keşke (âhiret) hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım!” der.
- ﴾25﴿ Artık o gün Allah’ın vereceği cezayı kimse veremez.
- ﴾26﴿ O’nun bağladığı gibi kimse bağlayamaz.
- ﴾27﴿ Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan!
- ﴾28﴿ Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak rabbine dön.
- ﴾29﴿ Böylece has kullarımın arasına sen de katıl.
- ﴾30﴿ Cennetime gir!
Fecr Suresi konusu
Surede peygamberlere karşı çıkan ve ilahi mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felâketler hatırlatılmakta; Allah Teâlâ’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların ahiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.