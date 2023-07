Nas Suresi Arapça okunuşu, Diyanet meali, fazileti, konusu, tefsiri haberimizde. Nas Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 114. ve son suresidir. Sure, altı ayetten oluşur. Surenin adı, "insanlar" anlamına gelen "nas" kelimesinden gelir. Sure, insanların gizli düşmanlarından Allah'a sığınmayı emreder. Sure, cinlerden ve insanlardan gelen kötülüklerden korunmak için okunur. Nas Suresi'nin Türkçe meali haberimizin detaylarında yer almakta. Nas Suresi'nin Arapça okunuşu ile hızlı ve düzgün, yanlışsız bir şekilde okunmakta. Öte yandan Nas Suresi'nin faziletleri ise saymakla bitmiyor. Haberimizde Nas Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu, Diyanet mealini, tefsirini ve faziletini bulabilirsiniz. İşte, bütün bilgiler.