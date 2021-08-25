Özgün Zilzal Suresi Okunuşu
DİNİ BİLGİLER

Zilzal Suresi Okunuşu

Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir. Haberimizde Zilzal Suresi'nin Arapça yazışını, Diyanet mealini bulabilir, dinleyip ezberleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zilzal Suresi Okunuşu! Zilzal Suresi oku, dinle, ezberle
Zilzal Suresi okunuşu

Zilzal Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 8 ayettir. Zilzal, sarsıntı, deprem demektir.

Zilzal Suresi dinle

Mehmet Emin Ay'ın yorumuyla Zilzal Suresi dinle.

Zilzal Suresi Arapça okunuşu

Zilzal Suresi
Zilzal Suresi

Zilzal Suresi meali

﴾1﴿ Yer o dehşetli sarsıntısıyla sarsıldığında;

﴾2﴿ Ve yer ağırlıklarını dışarı attığında;

﴾3﴿ Ve insan, “Ne oluyor buna!” dediğinde;

﴾4-5﴿ O gün yer, bütün haberlerini rabbinin ona vahyettiği şekilde anlatır.

﴾6﴿ İşte o gün insanlar yaptıkları kendilerine gösterilsin diye (bulundukları yerden) farklı gruplar halinde çıkarlar.

﴾7﴿ Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür.

﴾8﴿ Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.

Zilzal Suresi'nin nuzülü

Mushaftaki sıralamada doksan dokuzuncu, iniş sırasına göre doksan üçüncü suredir. Nisâ sûresinden sonra, Hadîd sûresinden önce Medine’de inmiştir. Mekke’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 562).

Zilzal Suresi'nin konusu

Surede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının ahirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
TURKOVAC aşısı faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.