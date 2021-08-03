Özgün Alak Suresi okunuşu ve meali
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Alak Suresi okunuşu ve meali

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen "alak" kelimesinden almıştır. Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci suredir. Baştan beş veya sekiz ayeti Hz. Peygamber'e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sure kabul edilir. Haberimizde Alak Suresini dinleyebilir, okuyabilir ve Diyanet mealini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Alak Suresi Okunuşu ve Meali! Alak Suresi dinle
Alak Suresi'nin okunuşu haberimizde.

Alak Suresi, Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure, adını ikinci ayette geçen “alak” kelimesinden almıştır.

Alak Suresi dinle, ezberle

Metin Çakar'ın yorumuyla Alak Suresi.

Alak Suresi okunuşu

Alak Suresi Diyanet meali

﴾1﴿ Yaratan rabbinin adıyla oku!

﴾2﴿ O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.

﴾3-5﴿ Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren rabbin sonsuz kerem sahibidir.

﴾6-7﴿ Hayır! Gerçek şu ki insan, kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar.

﴾8﴿ Oysa (kuldaki) her şey yalnız rabbine aittir (O’na dönecektir).

﴾9-10﴿ Gördün mü, bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı?

﴾11﴿ Peki, düşündün mü (ey inkârcı), ya o kul doğru yolda ise?

﴾12﴿ Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa!

﴾13﴿ Düşündün mü (ey resulüm), ya o adam hakkı inkâr ediyor, sırt çeviriyorsa!

﴾14﴿ Allah’ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o?

﴾15﴿ Hayır hayır! Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz!

﴾16﴿ O yalancı, günahkâr perçeminden!

﴾17﴿ O hemen kurultayını çağırsın.

﴾18﴿ Biz de zebânileri çağıracağız!

﴾19﴿ Sakın onun isteğine uyma! Secdeye kapan ve Allah’a yakınlaş.

Alak Suresi'nin nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan altıncı, iniş sırasına göre birinci sûredir. Kalem sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Baştan beş veya sekiz âyeti Hz. Peygamber’e gelen ilk vahiy olduğundan ilk inen sûre kabul edilir. Geri kalan kısmının ise sonraları Ebû Cehil hakkında indiği rivayet edilmiştir. Bazı Kur’an tarihçileri ilk inen sûrenin Müddessir, bazıları da Fâtiha olduğunu ileri sürmüşlerdir.

Buhârî ve Müslim’de Hz. Âişe’ye isnad edilen rivayete göre Hz. Peygamber, içinde yalnız kalmayı âdet edindiği Hira mağarasında iken Ramazan ayının 27. gecesi (Pazar-Pazartesi) tan yerinin ağarmaya başlamasından az önce ufukta nurdan bir şekil görmüş; o zamana kadar hiç karşılaşmadığı bu nuranî varlığın (Cebrâil) kendisine seslendiğini duymuştur. Hz. Peygamber olayı şöyle anlatır: “Melek bana okumamı emretti. Kendisine okuma bilmediğimi söyledim. Beni kollarının arasına alıp kuvvetle sıktı; sonra ‘oku!’ dedi. Ben yine, ‘Okuma bilmem’ dedim. Beni tekrar kollarının arasına aldı, kuvvetle sıktı ve ‘oku!’ diye tekrar etti. Ben yine ‘Okuma bilmem’ dedim. Üçüncü defa kollarının arasına alıp daha kuvvetlice sıktıktan sonra bıraktı ve şöyle dedi: ‘Yaratan rabbinin adıyla oku; O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yarattı. Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretmiştir” (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; Müslim, “Îmân”, 252).

Alak Suresi'nin konusu

Surede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yara­tıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır.

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