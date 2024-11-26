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Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü

Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü

15:3826/11/2024, вторник
G: 26/11/2024, вторник
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Mülk Suresi
Mülk Suresi

Hz. Peygamber, Mülk suresinin onu okuyanları kabir azabından koruyacağını ifade buyurmuşlar. Bu sebeple cenazelerin ardından Mülk suresinin okunması adet olmuştur. Bu hadisi, "sureyi okuyup amel edenlerin, kabir azabını gerektiren günahlardan uzak duracağı ve böylece azaptan kurtulacağı" şeklinde anlamak da mümkündür. Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir?Haberimizde Mülk suresinin (Tebareke) nüzulü bulabilirsiniz.

Mülk suresi, Mekke döneminde inmiştir. 30 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “elMülk” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, Allah’ın azameti, Allah’ın birliğinin delilleri ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenlerin akıbetleri konu edilmektedir.

Mülk suresinin (Tebareke) nuzülü

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Otuz âyettir. Adını ilk âyette geçen “mülk” (hükümranlık) kelimesinden alır. Tebâreke, Mücâdele, Mânia, Münciye, Vâkıye ve Mennâa olarak da adlandırılır. Fâsılaları ر، م، ن harfleridir. “Sözünüzü ister gizli ister âşikâre söyleyin, O kalplerdeki duygu ve düşünceleri hakkıyla bilendir” meâlindeki 13. âyetinin, müşriklerin Hz. Peygamber’in aleyhinde konuşmaları ve birbirlerine, “Muhammed’in tanrısının duymaması için gizli konuşun” demeleri üzerine nâzil olduğu bildirilir (Vâhidî, s. 370).




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Mülk suresi (Tebareke) nerede inmiştir? Mülk Suresi Nüzulü