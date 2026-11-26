Besmele nedir, ne anlama geliyor, ne zaman, nerede söylenir? sorularının yanıtı haberimizde.

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Besmele nedir, ne anlama geliyor, ne zaman, nerede söylenir? sorularının yanıtına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığından edindiğimiz bilgilere göre bu soruların detaylarını sizlerle paylaştık.

Besmele Ne Demek?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelen " Bismillâhirrahmânirrahîm " âyetinin adıdır. Besmeleye "Allah'ın adını anmak" anlamına gelen "tesmiye" de denir. Besmele , Neml sûresinin 30. âyeti nin bir bölümü ve Fâtiha sûresinin ilk âyetidir. Tevbe sûresi hâriç diğer sûrelerin başında besmele yazılmıştır. Sûre başlarındaki besmeleler, müstakil birer âyettir. Ancak o sûreye dahil değildir. Peygamberimiz (a.s.) her hayırlı işe besmele ile başlanmasını tavsiye etmiştir. Kur'ân okumaya, bir şey yiyip içmeye ve bir işe başlanırken besmele çekilir. Kur'ân'da Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmeyeceği bildirilmiştir (En'âm, 6/121). Besmele çeken insan ; başka bir varlık adına değil sâdece Allah adına, O'nun rızası için ve O'nun izniyle başlıyorum, demiş olur. Besmelede Yüce Yaratıcının üç ismi geçmektedir: Allah, Rahman ve Rahim . Besmele çeken Kur'ân okumuş ve Allah'ı anmış olur.

Besmelenin Önemi Nedir?

Besmelenin meali "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" ya da "Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla" şeklindedir. Besmele, bir işe Allah'ın adını anarak başlamak demektir. Bir işe Allah'ın adıyla başlamak, o işin hayırlı olmasına vesile olur.

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Besmele Ne Zaman Çekilir?

Müslümanın meşru ve hayırlı her işe besmeleyle başlaması tavsiye edilir. Kur'an ayetleri ve sureleri okurken çekilir. Kur'an ayetleri ve namaz surelerine de besmele ile başlanmaktadır.

Sünnet olduğu yerler: Namazda her rekâtta Fatiha'dan önce, gusletmeye ve abdest almaya, yiyip içmeye, mektup yazmaya ve her faydalı işe başlarken Besmele çekmek sünnettir. Namaz dışında, Fatiha'dan başka bir sure okumaya başlarken de Besmele çekmek sünnettir.

Besmele Nerelerde Çekilmez?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre haram veya mekruh olan işlere başlarken besmele çekilmez. Ayrıca tuvalet gibi uygun olmayan yerlerde besmele dil ile söylenmez.

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Rahman Ne Demek?

Rahman; Dünya'daki bütün yaratıklara rızık ve sayısız nimetler veren anlamına gelmektedir. Rahman adı Kur'an-ı Kerim'de 57 defa geçmektedir. Rahman ismi kullarından hiçbirine verilmez. İyilere de, kötülere de rahmet eden.

Rahim Ne Demek?

Rahim; Ahirette yalnız Müslümanlara merhamet eden anlamına gelmektedir. Rahim adı Kur'an-ı Kerim'de 115 defa geçmektedir. Rahim insanlarda isim olarak kullanılabilir. Ahzâb Suresi'nin 43. ayetinde şöyle buyrulur: "Allah mü’minlere karşı çok merhametlidir."

Besmele Arapça Yazılışı

Gündelik hayatta Arapça bazı harf ya da cümlelere ihtiyaç duyuluyor. Çok sık kullanılan ifadelerden birisi de besmeledir. Özellikle besmelenin Arapça yazılışı da sorgulanıyor. İşte besmele Arapça yazılışı:

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بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Besmele Nasıl Okunur?

Besmelenin Latin harfleriyle yazılışı ve okunuşu şöyledir:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bis-mil-lâ-hir-rah-mâ-nir-ra-hîm

Hecelere ayırarak okunduğunda besmele kolayca ezberlenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Besmele nedir?

"Bismillâhirrahmânirrahîm" ayetinin adıdır ve "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" anlamına gelir.

Besmele hangi surede geçer?

Besmele Fatiha Suresi'nin ilk ayetidir ve Neml Suresi'nin 30. ayetinde geçer. Tevbe Suresi hariç bütün surelerin başında yer alır.

Besmele çekmek farz mı?

Besmele çekmek genel olarak sünnettir. Namazda her rekâtta Fatiha'dan önce, abdest alırken ve yemeğe başlarken besmele çekmek sünnettir.