2021 Ramazan imsakiyesi! İlk sahur ilk iftar saatleri

2027 Ramazan imsakiyesi haberimizde. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı ve bereketin arttığı Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek için Ramazan imsakiyesine haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Müslümanlar için önemli bir ay olan Ramazan ve İslam'ın beş şartından biri olan Ramazan orucu hakkında Kur'an ve sünnete çokça yer verilmiştir. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kur'an'ın indirildiği ve “bin aydan daha hayırlı olan” Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İşte 2027 Ramazan imsakiyesi





2027 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. Hicri takvim nedeniyle her yıl yaklaşık 11 gün öne gelen Ramazan ayı, bu yıl 8 Mart 2027 Pazartesi günü (arefe) son orucun tutulmasıyla sona erecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

2027 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban ibadetinin yerine getirildiği Kurban Bayramı, hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda başlıyor. Bayram, 2027 yılında miladi takvime göre 16 Mayıs Pazar günü başlayacak.

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

2027 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Mevlid Kandili: 13 Ağustos 2027 Cuma

2027 RAMAZAN İMSAKİYESİ

2027 Ramazan ayında sahur (imsak) ve iftar vakitleri her il ve ilçe için farklıdır. İl il güncel imsak ve iftar saatlerine Diyanet İşleri Başkanlığının resmi namaz vakitleri sayfasından (namazvakitleri.diyanet.gov.tr) ulaşabilirsiniz. Diyanet, 2027 Ramazan imsakiyesini ay başlamadan önce yayımlar.

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2027 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı: 10 Aralık 2026 Perşembe (Recep ayının ilk günü)

Regaib Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe

Miraç Kandili: 4 Ocak 2027 Pazartesi

Şaban ayının başlangıcı: 9 Ocak 2027 Cumartesi

Berat Kandili: 22 Ocak 2027 Cuma

Ramazan ayının başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

Kadir Gecesi: 5 Mart 2027 Cuma

Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi

Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı

Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba

Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe

Kurban Bayramı Arefesi: 15 Mayıs 2027 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Mayıs 2027 Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 17 Mayıs 2027 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 18 Mayıs 2027 Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 19 Mayıs 2027 Çarşamba

Hicri Yılbaşı (Muharrem ayının başlangıcı): 6 Haziran 2027 Pazar

Aşure Günü: 15 Haziran 2027 Salı

Mevlid Kandili: 13 Ağustos 2027 Cuma

Ramazan Ayının Önemi Nedir?

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İftar Vakti Nedir?

İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur.

Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

Peygamberimiz, sahuru mümkün olan son vakte denk getirmeyi teşvik ettiği gibi iftarın da vakit girer girmez yapılmasını teşvik etmiştir. Bu iki teşvikten çıkarılabilecek anlam, ibadetin mümkün olduğunca kolay hale getirilmesidir. İftar vakti girdiğinde yemeğe oturmadan namaz kılınmak isteniyorsa yine de biraz su veya bir hurma ile orucu açıp, ondan sonra namaz kılmak yerinde olur.

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İftar Duası

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir.

"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramı geniş olan Rabbim! Beni bağışla."

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açıyorum)

Ramazan ile İlgili Ayetler ve Mealleri

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185).

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التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe 112)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

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Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara - 187)

İmsak Vakti Nedir?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır:

“(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sıkça Sorulan Sorular

2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının dini günler takvimine göre 2027 Ramazan ayı 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İlk sahura 7 Şubat'ı 8 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak.

2027 Ramazan Bayramı hangi gün?

Ramazan Bayramı 9 Mart 2027 Salı günü başlayıp 11 Mart Perşembe günü sona erecek. Arefe günü 8 Mart Pazartesi'dir.

Kadir Gecesi 2027'de ne zaman?

Kadir Gecesi, Diyanet takvimine göre 5 Mart 2027 Cuma günü idrak edilecek.

İmsakiyeye nereden ulaşabilirim?

İl ve ilçelere göre resmi imsak ve iftar vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığının namazvakitleri.diyanet.gov.tr adresinde yayımlanır.