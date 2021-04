Akşam ezanı vakti: İl il akşam ezanı saat kaçta okunuyor?

Akşam ezanı vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Bursa, Trabzon ve tüm illerimizde akşam ezanı vakti saat kaçta? 27 Mart cumartesi 2021 günü iftar saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları bu yazımızda.

İSTANBUL AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü İstanbul akşam ezanı vakti 19.30'da.

ANKARA AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü Ankara akşam ezanı vakti 19.30'da.

BURSA AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü Bursa akşam ezanı vakti 19.30'da.

İZMİR AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü İzmir akşam ezanı vakti 19.30'da.

KONYA AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü Konya akşam ezanı vakti 19.30'da.

DİYARBAKIR AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü Diyarbakır akşam ezanı vakti 19.30'da.

TRABZON AKŞAM EZANI VAKTİ

27 Mart cumartesi 2021 günü Trabzons akşam ezanı vakti 19.30'da.

İL İL AKŞAM NAMAZI VAKTİLERİ

BEŞ VAKİT NAMAZ

Beş vakit namaz; sabah namazı 2 rekât, öğle namazı 4 rekât, ikindi namazı 4 rekât, akşam namazı 3 rekât ve yatsı namazı 4 rekât olmak üzere toplam on yedi rekâttır. Kur’ân’da beş vakit namaza Bakara sûresinin 238., Tâhâ sûresinin 130., Nûr sûresinin 58., Kâf sûresinin 39- 40. ayetlerinde işaret edilmektedir. Rûm sûresinin 17–18.ayetleri beş vakit namazı içermektedir.

REKLAM

AKŞAM NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Akşam namazının ilk vakti güneş battığı zaman, son vakti ise şafak battığı zamandır. Yatsı namazının ilk vakti, şafak battığı zaman, son vakti ise gece yarıladığı zamandır.

EZAN NEDİR?

Namaz vakitlerinin girdiğini duyurmak için günde beş vakit ezan okunur.

“Ezan” sözlükte “bildirmek” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak farz namazların vakitlerinin geldiğini bildirmek için okunan belli sözlerden ibarettir.

Ezan, Müslümanlığın şiarı, temel işaret ve özelliği niteliğini taşır, okunması müekked sünnettir.

Ezanın; namaz vakitlerini bildirme dışında, İslâm’ın tevhit inancına dayalı temel yapısını her gün beş defa ilan edip hatırlatması gibi önemli bir özelliği vardır. Milli Şairimiz Mehmet Akif, bu gerçeği şöyle dile getirir:

REKLAM

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli

(M. Akif ERSOY)

Coğrafi konum sebebi ile yeryüzünün her tarafında namaz vakitleri farklı zamanlarda oluşmaktadır. Bu sebeple her an yeryüzünün bir yerinde beş vakit ezan okunmakta, böylece Allah’ın adı ve İslâm’ın esasları yeryüzünde her an tekrarlanmaktadır.

EZAN SÖZLERİ

Ezanın sözleri şöyledir:

Allâhü ekber (Allah, en büyüktür) ( 4 defa)

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah (Şahitlik ederim ki Allah’tan

başka ilâh yoktur (2 defa)

Eşhedü enne Muhammede’r-Resûlullâh (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın Resûlüdür) (2 defa)

Hayye ‘ale’s-salâh (Haydin namaza) (2 defa)

Hayye ‘ale’l-felâh (Haydin kurtuluşa) (2 defa)

Es-salâtü hayru’n-mine’n-nevm (Namaz uykudan hayırlıdır) (2 defa, yalnız sabah ezanında)

Allâhü ekber (Allah, en büyüktür) (2 defa)

Lâ ilâhe illâllah (Allah’tan başka ilâh yoktur.) (1 defa)