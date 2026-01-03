Yeni Şafak
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşlarında zamlı tutarı hesaplama tablosu

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar olacak? 2026 öğretmen maaşlarında zamlı tutarı hesaplama tablosu

Yeni yıl öğretmen maaş zammı 2026 hesaplama tablosu enflasyon farkı ile şekillenmeye başladı. Maaş zamlarını belirleyen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklıyor. Zam oranını netleştirecek son verinin açıklanması beklenirken, memur maaş zammı ne kadar olacak? sorusu öne çıktı. Aralık ayı enflasyonuna göre öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşlarının ne kadar olacağı merak konusu. Peki, Ocak 2026 öğretmen maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, öğretmenlerin zam oranı için ilk veriler şekillenmeye başladı. 2026 yılında öğretmenlerin yeni maaşlarının nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI 2026 OCAK'TA NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez yapılan toplu sözleşme zammı ve gerçekleşen enflasyon farkının yansıtılmasıyla belirleniyor.


8. Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026 yılında yüzde 11 ve yüzde 7, 2027’de ise yüzde 5 ve yüzde 4 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL’lik ek artış uygulanacak.

Kasım ayı itibarıyla memur ve memur emeklileri için yüzde 5,91’lik enflasyon farkı oluştu. Bu orana toplu sözleşme zammının eklenmesiyle birlikte, memur ve memur emeklilerinin Kasım ayı sonu itibarıyla hak ettiği toplam zam oranı yüzde 17,55 olarak netleşti.


Buna göre öğretmen maaşı 2026 yılı için 5 aylık enflasyon farkı tahmini ile 61.146.00 TL'den 71.877,12 TL'ye yükselecek.


Uzman öğretmen maaşı ise 2026 yılı için 5 aylık enflasyon farkı tahmini ile 67.776.00 TL'den 79.670.69 TL'ye çıkacak.

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin zam oranları aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak tarihinde belli olacak ve öğretmen maaşları netleşecek.

