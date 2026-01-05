Milyonlarca emeklinin gözü kulağı 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisinde. 2026 emekli maaş zammı için 5 aylık kesinleşen rakamlar cebimizdeyken, en düşük emekli maaşı ve enflasyon farkı hesaplamaları netleşmeye başladı.En düşük emekli maaşı kaç oldu? İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için masadaki son senaryolar, kök maaş hesaplama detayları ve güncel zamlı maaş tahminleri.
Türkiye’de yaklaşık 16 milyon emekli için 2026 yılının ilk büyük ekonomi haberi kapıda. 2026 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri, Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranını belirleyen tek kriter olacak. 3 Ocak 2026 itibarıyla 5 aylık veri kesinleşmiş durumda ve gözler artık son viraj olan Aralık ayı rakamlarında.
Kesinleşen Rakamlar: 5 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar?
TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim ve Kasım 2025 ayları için açıklanan kümülatif enflasyon verisi %11,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %11,21’lik zammın garanti olduğu anlamına geliyor.
Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık toplam oranın %13 ila %15 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.
2026 Ocak Memur ve Memur Emeklisi Zam Farkı
Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme gereği SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı bir hesaplama yöntemine tabi. 2026 Ocak ayı için belirlenen %11'lik toplu sözleşme zammına, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyonun %10'u aşan kısmı fark olarak eklenecek.
Tahmin: Memur emeklileri için Ocak zammının enflasyon farkı ile birlikte %18,50 - %20 seviyelerinde olması öngörülüyor.
En Düşük Emekli Maaşı 2026'da Ne Kadar Olacak?
Halen 16.881 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı (taban aylık) için Ankara kulislerinde iki ana senaryo konuşuluyor:
Senaryo Zam Oranı Tahmini Tahmini En Düşük Maaş
Merkez Bankası Hedefi %12,42 18.977 TL
Refah Payı Eklenirse %18 - %20 20.000 TL - 20.250 TL
Yüksek Enflasyon Senaryosu %14,00 19.245 TL
Kök Maaş ve Taban Maaş Farkı Nedir?
Emeklilerin en çok kafasını karıştıran konu olan "kök maaş", aslında hazine desteği olmadan hak edilen saf emekli aylığıdır. Eğer kök maaşınız üzerine gelen %13-15 civarındaki zam, belirlenen yeni "en düşük emekli maaşı" sınırının altında kalırsa, maaşınız otomatik olarak taban fiyata tamamlanır.
Yeni\ Maaş = Kök\ Maaş X(1 + Enflasyon\ Oranı)
Eğer bu sonuç, yasa ile belirlenen taban rakamdan küçükse, devlet aradaki farkı kapatır.
Emekli Zammı Ne Zaman Açıklanacak? (Ödeme Takvimi)
2026 Ocak ayı emekli zammı süreci şu takvime göre ilerleyecek:
Aralık Ayı Enflasyon Açıklaması 5 Ocak 2026 (Pazartesi)
TÜİK saat 10:00'da Aralık enflasyonunu açıklayacak ve kesin zam oranları belli olacak.
Ocak Ayının İkinci Haftası
Olası "refah payı" veya taban aylık düzenlemesi için Meclis süreci başlayacak.
17 - 26 Ocak: SSK emeklileri zamlı maaşlarını tahsis numarasına göre almaya başlayacak.
25 - 28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri tamamlanacak.