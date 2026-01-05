Kesinleşen Rakamlar: 5 Aylık Enflasyon Farkı Ne Kadar?

TÜİK tarafından Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim ve Kasım 2025 ayları için açıklanan kümülatif enflasyon verisi %11,21 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %11,21’lik zammın garanti olduğu anlamına geliyor.





Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle 6 aylık toplam oranın %13 ila %15 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.