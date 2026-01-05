Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Emekliye yüzde 12.80, memur ve memur emeklisine ise yüzde 18.60 zam yapıldı. Şimdi her iki kesim de ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, bguün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte 5 Ocak 2026 Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken pazartesi olması nedeniyle "Bugün Kabine Toplantısı var mı" sorusu sıklaşıyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Toplantıda seyyanen zam konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.
Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Toplantının 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ise saat 18.00 gibi kameralar karşısına geçmesi öngörülüyor.
KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK?
Kabine Toplantısı'nda ele alınacak konular geniş bir yelpazeye yayılıyor:
Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda, 2025'in genel değerlendirmesinin yapılması ve 2026'ya ilişkin beklentilerin ele alınması planlanıyor.
Gündemin ilk sırasında Terörsüz Türkiye hedefi olacak. Bu kapsamda, geçen yıl yaşanan gelişmeler masaya yatırılacak, yeni yılda izlenecek yol haritası belirlenecek.
Terörsüz Türkiye başlığı altında, Suriye'de terör örgütü SDG'nin 10 Mart Mutabakatına uymayan tutumu da ele alınacak.
Dış politika gündemi
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabaları, Gazze'deki insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki son gelişmeler de gündeme gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapması planlanan telefon görüşmesi, Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslar ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele
Kabine toplantısında ekonomi başlığı da geniş yer bulacak. 2025 yılının son enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla enflasyonla mücadelede gelinen aşama masada olacak.
Ayrıca, istihdam artırılması ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik atılacak adımlar görüşülecek.