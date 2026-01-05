Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kritik başlıkların ele alınacağı önemli bir toplantı için bir araya geliyor. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Emekliye yüzde 12.80, memur ve memur emeklisine ise yüzde 18.60 zam yapıldı. Şimdi her iki kesim de ek zam yapılıp yapılmayacağını sorguluyor. Peki, bguün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte 5 Ocak 2026 Kabine Toplantısı hakkında merak edilenler...

1 /4 Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken pazartesi olması nedeniyle "Bugün Kabine Toplantısı var mı" sorusu sıklaşıyor.

2 /4 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda seyyanen zam konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

3 /4 Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Toplantının 2-3 saat sürmesi bekleniyor. Erdoğan'ın ise saat 18.00 gibi kameralar karşısına geçmesi öngörülüyor.