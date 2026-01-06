Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi

2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans başvuruları ne zaman? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi

12:006/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, KPSS oturumlarına hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS ön lisans sınav ve başvuru takvimi belli oldu. 2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi

KPSS Önlisans sınav tarihleri açıklandı. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan KPSS Önlisans sınav tarihleri yayımlanan ÖSYM 2026 sınav takvimi aracılığı ile adaylara duyuruldu. 

2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı?


2026 yılında KPSS önlisans oturumu gerçekleştirilecek.

2026 KPSS önlisans ne zaman yapılacak?


KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

 KPSS önlisans 2026 başvuruları ne zaman alınacak?


Sınav için başvurular 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2026 TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

#kpss
#kpss önlisans
#kpss 2026 önlisans tarihi
#ösym
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Güz Dönemi final sınavları için takvim netleşti! 2026 Açıköğretim Fakültesi Final sınavı ne zaman?