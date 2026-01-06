Kamu kurumlarındaki iş fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar, KPSS oturumlarına hazırlıklarını sürdürüyor. KPSS ön lisans sınav ve başvuru takvimi belli oldu. 2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı? KPSS önlisans ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM takvimine KPSS önlisans tarihi

1 /5 KPSS Önlisans sınav tarihleri açıklandı. 2026 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan KPSS Önlisans sınav tarihleri yayımlanan ÖSYM 2026 sınav takvimi aracılığı ile adaylara duyuruldu.

2 /5 2026 KPSS önlisans bu yıl yapılacak mı?

2026 yılında KPSS önlisans oturumu gerçekleştirilecek.

3 /5 2026 KPSS önlisans ne zaman yapılacak?

KPSS Önlisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

4 /5 KPSS önlisans 2026 başvuruları ne zaman alınacak?

Sınav için başvurular 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında alınacak.