Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmeler kapsamında binlerce aday, sonuçların açıklanacağı takvimi yakından takip ediyor. Başvuruların 26 Aralık 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte süreç değerlendirme aşamasına geçti.





Başvuru süreci aralık sonunda tamamlandı

Bakanlık tarafından Türkiye genelindeki hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 3 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirdi. Sürecin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi.





Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları şu ana kadar ilan edilmedi. Önceki yıllardaki alım takvimleri dikkate alındığında, başvuruların değerlendirilmesinin ortalama iki ila üç haftalık bir süre aldığı görülüyor. Bu çerçevede, yerleştirme sonuçlarının 2026 yılı ocak ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.





Sonuçlar kariyer kapısı üzerinden duyurulacak