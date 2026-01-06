Yeni Şafak
Aile Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

20:416/01/2026, Salı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirdiği 3 bin sözleşmeli personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. Aralık ayı sonunda sona eren başvuruların ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Yerleştirme sonuçlarının geçmiş uygulamalara paralel şekilde ocak ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3000 personel alımı sonuçları için geri sayım başladı. KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak yerleştirmeler kapsamında binlerce aday, sonuçların açıklanacağı takvimi yakından takip ediyor. Başvuruların 26 Aralık 2025 tarihinde sona ermesiyle birlikte süreç değerlendirme aşamasına geçti.


Başvuru süreci aralık sonunda tamamlandı

Bakanlık tarafından Türkiye genelindeki hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere yapılacak 3 bin sözleşmeli personel alımı için başvurular 15–26 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu üzerinden gerçekleştirdi. Sürecin sona ermesiyle birlikte değerlendirme aşamasına geçildi.


Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları şu ana kadar ilan edilmedi. Önceki yıllardaki alım takvimleri dikkate alındığında, başvuruların değerlendirilmesinin ortalama iki ila üç haftalık bir süre aldığı görülüyor. Bu çerçevede, yerleştirme sonuçlarının 2026 yılı ocak ayı içerisinde kamuoyuyla paylaşılması öngörülüyor.


Sonuçlar kariyer kapısı üzerinden duyurulacak

Adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarını yalnızca Kariyer Kapısı işe alım sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçlara ilişkin adaylara ayrıca yazılı ya da bireysel bir bildirim yapılmayacak. Bu nedenle duyuruların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.

