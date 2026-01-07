Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi Önder Bozkurt Ağrı Valisi oldu. 1981 yılında doğan Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 2004 yılında Hatay Valiliğinde Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliğine başladı. Önder Bozkurt, 2023 yılında AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı, aynı yıl içinde AFAD Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. İşte Önder Bozkurt’un hayatı ve biyografisi.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR? Önder Bozkurt, 1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı ilçede tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2004 yılında Hatay Valiliği'nde Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. 2005-2006 yılları arasında İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde dokuz ay süreyle yurtdışı eğitimi aldı. Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisansını, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde ise doktora eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖNDER BOZKURT'UN KARİYERİ Önder Bozkurt, mülki idare kariyerine kaymakam vekilliği görevleriyle başladı. Adana/Saimbeyli ve Bilecik/İnhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği yaptıktan sonra, 2007-2008 yıllarında Kütahya/Pazarlar, 2008-2010 yıllarında Elazığ/Maden Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığı görevine atandı. 2013 yılında Sakarya Söğütlü İlçe Kaymakamı olarak görev yaptı. 2015 yılında İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Şube Müdürü olarak atandı. 2017 yılında aynı kurumda Daire Başkanı oldu.