CHP'den Ankara'daki susuzluğa savunma: İklim krizi var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki gösterip, "Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bunu seçim zamanı vatandaşı vaat yardımına tutup haftalardır Ankara'da su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" demişti.