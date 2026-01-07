Yeni Şafak
CHP'den Ankara'daki susuzluğa savunma: İklim krizi var

21:117/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Ali Mahir Başarır, Ankara'daki su kesintileri sonrası Mansur Yavaş'a destek verdi.
Ankara'nın birçok ilçesinde son bir haftada birçok kez su kesintisi yaşandı. Durumdan etkilenen vatandaşlar, su ihtiyaçlarını, ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananlara tepki gösterip, "Seçim zamanı vatandaşı vaat yardımına tutup haftalardır Ankara'da su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da su değil iklim krizi olduğunu savunup Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a arka çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki gösterip, "Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bunu seçim zamanı vatandaşı vaat yardımına tutup haftalardır Ankara'da su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" demişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankaralıların yaşadığı su sorununa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'susuzluk algısı' yarattığını öne sürdü.

"Yağış yok, Mansur Yavaş ne yapsın?"

"Yağış olmayınca, barajlarda su seviyesi düştü ve suçu Mansur Yavaş’a atıyorsunuz!"
diyen Başarır, ortada bir iklim krizi olduğunu savunup,
"Yani mesele beceriksizlik değil, mesele kuraklık! Mansur Yavaş bu şehri algıyla değil, akılla yönetiyor."
ifadelerini kullandı.



