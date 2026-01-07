Ankara'nın birçok ilçesinde son bir haftada birçok kez su kesintisi yaşandı. Durumdan etkilenen vatandaşlar, su ihtiyaçlarını, ilçenin farklı noktalarında bulunan kaynak suyu çeşmelerinden gidermeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananlara tepki gösterip, "Seçim zamanı vatandaşı vaat yardımına tutup haftalardır Ankara'da su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmayacağız" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankara'da su değil iklim krizi olduğunu savunup Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a arka çıktı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşanan su kesintilerine tepki gösterip, "Bu küresel fırtınadan Türkiye'yi selamete ulaştıracak kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Bunu seçim zamanı vatandaşı vaat yardımına tutup haftalardır Ankara'da su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız" demişti.
CHP'den Ankara'daki susuzluğa savunma: İklim krizi var
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Ankaralıların yaşadığı su sorununa değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'susuzluk algısı' yarattığını öne sürdü.