CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mucit yaptı: '5 dakikada modüler su deposu hazır'

İzmir'den sonra Ankara da su kesintileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği vatandaşlar artık kendi çözümlerini aramaya başladı. Ankara'daki su kesintisi yüzünden mağdur olan bir genç 5 dakikada modüler su deposu yaptı.
Kesikköprü hattında yaşanan boru patlamaları nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu Başkent'te, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.
Ankara'da devam eden su kesintilerine çözüm arayan bir genç, bidonları sırayla dizerek su sorunu kendince çözmeye çalıştı.
O anlar Ankara'daki vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne sererken, paylaşıma ise "5 dakikada modüler su deposu nasıl yapılır?" notu düşüldü.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden çıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı.
Su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle:
"Çankaya ilçesi: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa, Yukarı Öveçler, 100. Yıl.
Sincan ilçesi: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası."