CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşı mucit yaptı: '5 dakikada modüler su deposu hazır'

Ankara'da devam eden su kesintilerine çözüm arayan bir genç, bidonları sırayla dizerek su sorunu kendince çözmeye çalıştı.

O anlar Ankara'daki vatandaşların ne kadar zor durumda olduğunu gözler önüne sererken, paylaşıma ise "5 dakikada modüler su deposu nasıl yapılır?" notu düşüldü.