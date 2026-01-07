



İŞKUR GÜÇ Programı nedir?

GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı; stajdan ilk işe geçişi kolaylaştıran, mesleki yönlendirme ve beceri kazandırmayı merkeze alan bütüncül bir istihdam yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Program kapsamında gençlerin sahip olduğu yetkinliklerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Eğitimde olan, yeni mezun ya da ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik farklı destek modelleri bu çatı altında bir araya getiriliyor.





Başvurular, İŞKUR’un resmi platformu olan guc.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Adaylar başvuru ekranı üzerinden program türlerini inceleyebiliyor ve uygun oldukları desteklere başvurabiliyor.



