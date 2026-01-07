İŞKUR GÜÇ Programı, 2026 itibarıyla gençlerin eğitimle bağını koparmadan istihdama katılmasını hedefleyen yeni destek modeli olarak uygulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR’un yürüttüğü genç istihdam hamlesi program kapsamında mesleki eğitim, iş deneyimi ve gelir desteği bir arada sunuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tanıttığı sistem, gençler ve işverenler için çok boyutlu teşvikler içeriyor. Peki gençlere yönelik İŞKUR GÜÇ programı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları neler ve destek tutarları ne kadar? İşte tüm detaylar.
İŞKUR GÜÇ Programı 2026, gençlerin erken yaşta iş hayatına adım atmasını ve kalıcı istihdam imkânlarına ulaşmasını amaçlayan kapsamlı bir istihdam modeli olarak hayata geçirildi. Program, eğitim sürecini sürdüren ya da işgücü piyasasının dışında kalan gençleri doğrudan hedef alırken, Türkiye genelinde uygulanacak şekilde tasarlandı. İŞKUR GÜÇ Programı başvuru şartları ve sağlanan maddi destekler bu nedenle yoğun ilgi görüyor.
Genç İstihdam Hamlesi kapsamında duyurulan program, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısında kamuoyuna açıklandı. Toplantıda konuşan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin mesleki beceriler kazanabileceği ve devlet desteğini doğrudan hissedeceği yeni bir sistem inşa ettiklerini vurguladı.
İŞKUR GÜÇ Programı nedir?
GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı) Programı; stajdan ilk işe geçişi kolaylaştıran, mesleki yönlendirme ve beceri kazandırmayı merkeze alan bütüncül bir istihdam yaklaşımı olarak tanımlanıyor. Program kapsamında gençlerin sahip olduğu yetkinliklerin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Eğitimde olan, yeni mezun ya da ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlere yönelik farklı destek modelleri bu çatı altında bir araya getiriliyor.
Başvurular, İŞKUR’un resmi platformu olan guc.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor. Adaylar başvuru ekranı üzerinden program türlerini inceleyebiliyor ve uygun oldukları desteklere başvurabiliyor.
İŞKUR GÜÇ Programı başvuru şartları
Programa katılım için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı bulunmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak temel koşullar arasında yer alıyor. Başvuru sahiplerinin emekli ya da malullük aylığı almaması, son dönemde sigortalı olarak çalışmamış olması ve hane gelir şartını sağlaması gerekiyor. Ayrıca üniversite öğrencileri için aktif öğrenci statüsünde bulunma şartı aranıyor; açık öğretim veya pasif kayıtlar kapsam dışında tutuluyor.
İŞKUR GÜÇ Programı maaş ve destek tutarı
Program kapsamında gençlere sağlanan günlük gelir desteği 1375 liraya yükseltildi. Haftada üç gün programa katılan bir gencin aylık kazancı yaklaşık 19 bin liraya ulaşıyor. Daha önce 15 bin lira seviyesinde olan destek tutarının artırılmasıyla, öğrencilerin eğitimle birlikte düzenli gelir elde etmesi amaçlanıyor.
18-25 yaş için ilk 6 ay devlet desteği
Genç İstihdam Hamlesi çerçevesinde uygulamaya alınan “İlk Adım Programı” ile 18–25 yaş aralığındaki gençlerin işe giriş süreçleri de destekleniyor. Bu modelde, özel sektörde işe başlayan gençlerin ilk altı aylık maaşları ve sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyor. İşverenler için ek bir istihdam garantisi şartı aranmazken, gençlerin iş hayatına daha erken yaşta katılması hedefleniyor.