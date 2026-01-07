Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede

Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede

23:527/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede

Microsoft, Xbox Game Pass’in ocak ayının ilk yarısına ilişkin yeni oyun listesini duyurdu. Xbox ve PC kullanıcılarını kapsayan güncellemede 11 yeni yapım yer alırken, listenin en dikkat çekici oyunu Star Wars Outlaws oldu. Aynı dönemde bazı oyunlar ise abonelik kütüphanesinden çıkarılacak.

Microsoft’un dijital oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, ocak ayıyla birlikte kütüphanesini güncelliyor. Xbox Game Pass kullanıcıları için paylaşılan resmi takvime göre, ayın ilk yarısında toplam 11 yeni oyun platforma ekleniyor. Güncelleme, hem Xbox konsollarını hem de PC kullanıcılarını kapsıyor.


XBOX Game Pass'e yeni eklenecek oyunlar

Ocak ayı güncellemesinin en çok öne çıkan yapımı, Star Wars evreninde geçen Star Wars Outlaws oldu. Bunun yanı sıra korku, aksiyon ve rol yapma türlerinde farklı yapımlar da listeye dahil edildi. Microsoft’un açıkladığı programa göre oyunlar 7 Ocak’tan itibaren kademeli olarak erişime açılacak.


Brews & Bastards (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S)

Atomfall (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 7 Ocak

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, el cihazları, PC) – 7 Ocak

Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak

Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 8 Ocak

Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 13 Ocak

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 15 Ocak

Resident Evil Village (Cloud, konsol, PC) – 20 Ocak

MIO: Memories in Orbit (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S) – 20 Ocak


Platformdan kaldırılacak oyunlar

Yeni oyunların eklenmesiyle birlikte bazı yapımlar da Xbox Game Pass’e veda edecek. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre 15 Ocak itibarıyla beş oyun abonelik kütüphanesinden çıkarılacak. Bu oyunlar şunlar:

Flintlock The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent

The Grinch Christmas Adventures

#xbox game pass
#star wars outlaws
#microsoft
#oyun aboneliği
#konsol oyunları
#Xbox Game Pass oyunları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede