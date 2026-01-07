Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede

Microsoft, Xbox Game Pass’in ocak ayının ilk yarısına ilişkin yeni oyun listesini duyurdu. Xbox ve PC kullanıcılarını kapsayan güncellemede 11 yeni yapım yer alırken, listenin en dikkat çekici oyunu Star Wars Outlaws oldu. Aynı dönemde bazı oyunlar ise abonelik kütüphanesinden çıkarılacak.
Microsoft’un dijital oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, ocak ayıyla birlikte kütüphanesini güncelliyor. Xbox Game Pass kullanıcıları için paylaşılan resmi takvime göre, ayın ilk yarısında toplam 11 yeni oyun platforma ekleniyor. Güncelleme, hem Xbox konsollarını hem de PC kullanıcılarını kapsıyor.
XBOX Game Pass'e yeni eklenecek oyunlar
Ocak ayı güncellemesinin en çok öne çıkan yapımı, Star Wars evreninde geçen Star Wars Outlaws oldu. Bunun yanı sıra korku, aksiyon ve rol yapma türlerinde farklı yapımlar da listeye dahil edildi. Microsoft’un açıkladığı programa göre oyunlar 7 Ocak’tan itibaren kademeli olarak erişime açılacak.
Brews & Bastards (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S)
Atomfall (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 7 Ocak
Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, el cihazları, PC) – 7 Ocak
Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak
Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak
Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 8 Ocak
Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 13 Ocak
My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 15 Ocak
Resident Evil Village (Cloud, konsol, PC) – 20 Ocak
MIO: Memories in Orbit (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S) – 20 Ocak
Platformdan kaldırılacak oyunlar
Yeni oyunların eklenmesiyle birlikte bazı yapımlar da Xbox Game Pass’e veda edecek. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre 15 Ocak itibarıyla beş oyun abonelik kütüphanesinden çıkarılacak. Bu oyunlar şunlar:
Flintlock The Siege of Dawn
Neon White
Road 96
The Ascent
The Grinch Christmas Adventures