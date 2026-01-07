Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede

Microsoft’un dijital oyun abonelik servisi Xbox Game Pass, ocak ayıyla birlikte kütüphanesini güncelliyor. Xbox Game Pass kullanıcıları için paylaşılan resmi takvime göre, ayın ilk yarısında toplam 11 yeni oyun platforma ekleniyor. Güncelleme, hem Xbox konsollarını hem de PC kullanıcılarını kapsıyor.





XBOX Game Pass'e yeni eklenecek oyunlar

Ocak ayı güncellemesinin en çok öne çıkan yapımı, Star Wars evreninde geçen Star Wars Outlaws oldu. Bunun yanı sıra korku, aksiyon ve rol yapma türlerinde farklı yapımlar da listeye dahil edildi. Microsoft’un açıkladığı programa göre oyunlar 7 Ocak’tan itibaren kademeli olarak erişime açılacak.





Brews & Bastards (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Little Nightmares Enhanced Edition (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S)

Atomfall (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 7 Ocak

Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Xbox Series X|S, el cihazları, PC) – 7 Ocak

Rematch (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 7 Ocak

Final Fantasy (Cloud, Xbox Series X|S, PC) – 8 Ocak

Star Wars Outlaws (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 13 Ocak

My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (Cloud, konsol, el cihazları, PC) – 15 Ocak

Resident Evil Village (Cloud, konsol, PC) – 20 Ocak

MIO: Memories in Orbit (Cloud, el cihazları, PC, Xbox Series X|S) – 20 Ocak





Platformdan kaldırılacak oyunlar

Yeni oyunların eklenmesiyle birlikte bazı yapımlar da Xbox Game Pass’e veda edecek. Microsoft’un paylaştığı bilgilere göre 15 Ocak itibarıyla beş oyun abonelik kütüphanesinden çıkarılacak. Bu oyunlar şunlar:

Flintlock The Siege of Dawn

Neon White

Road 96

The Ascent