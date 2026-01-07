SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON GELİŞMELER: Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuruları Başladı Mı, Ne Zaman Başlayacak?

Sağlık Bakanlığı’nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına ilişkin süreç, 2026 yılı yaklaşırken adayların en çok takip ettiği başlıklardan biri oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrasında gözler başvuru tarihlerine çevrilirken, detayların ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzla netleşmesi bekleniyor.

1 /4 2026’da gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de duyurduğu kadro planlaması kapsamında, özellikle personel ihtiyacının yüksek olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Adaylar başvuru şartlarını merakla bekliyor.

2 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başvuru kılavuzu ve tarihler için hazırlıkların sürdüğünü, detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağını belirtti. Başvuru süreci netleştiğinde detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

3 /4 SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz netleşmedi. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve çeşitli sağlık meslek gruplarını kapsayan alım için şartların, Resmi Gazete veya Bakanlık açıklamasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.