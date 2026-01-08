Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Bitlis kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Bitlis kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

TOKİ Bitlis kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Bitlis kura çekilişine katılacaklar başvurusu reddedilenlerin isimleri

09:028/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Bitlis için gerçekleştirilecek. Bitlis’te yapılacak TOKİ 500 bin konut kurası 8 Ocak tarihinde düzenlenecek. Toplam 2 bin 363 konutun inşa edileceği Bitlis etabında, kura çekimine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılan adayların isim listeleri kamuoyuyla paylaşıldı. İşte TOKİ Bitlis konut başvurusu kabul edilen kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor; TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında 8 Ocak’ta Bitlis kurası gerçekleştirilecek. Bitlis TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak ve sonuçlar e-Devlet ile TOKİ sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Kura heyecanı sürerken, Bitlis’te yaklaşık 2 bin 363 konutun hak sahipleri belli olacak. İşte Bitlis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.

TOKİ Bitlis konut başvurusu kabul edilen kuraya katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Bitlis kura çekilişi
#Bitlis TOKİ kurasına katılacaklar listesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bingöl TOKİ kurasına katılacaklar belli oldu mu?