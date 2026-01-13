Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi

10:0313/01/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi: 'Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Halep'teki gelişmeler 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz.'

'Halep'in YPG unsurlarından temizlenmesi Suriye'de barış ve huzur açısından önemli kazanım. Halep'teki gelişmeler 10 Mart mutabakatının uygulanması için tarihi bir fırsat. Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz.'


Ayrıntılar geliyor...

#halep
#suriye
#ypg
