Akaryakıt fiyatları: 8 Ocak Perşembe benzine indirim var mı, motorin ne kadar oldu?

10:208/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Akaryakıt fiyatları

Uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik ve yılın başında yürürlüğe giren ÖTV düzenlemeleri, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamlesi sonrası küresel petrol fiyatlarında gerileme yaşanırken, bu gelişmenin iç piyasaya da yansıması bekleniyor. Motorinin litre fiyatında Cumartesi gününden itibaren indirim gündemde. Peki benzin fiyatlarında bir değişiklik var mı, motorin kaç liraya geriledi? 8 Ocak itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları merak ediliyor.

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve yılın başındaki ÖTV artışlarının etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatının 60-62 dolar bandında seyretmesiyle birlikte, akaryakıt sektöründe motorine yönelik indirim beklentisi öne çıkıyor. Sektör kaynaklarına göre, cuma gecesinden itibaren motorinin litre fiyatında indirim uygulanması öngörülüyor. Benzinde şu an için indirim sinyali yok mu, motorin litre fiyatı kaç TL'ye indi? 8 Ocak 2026 güncel akaryakıt fiyatları.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruşluk indirim bekleniyor. Benzin ve otogaz (LPG) grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 54.58 TL

LPG: 29.03 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 52.97 TL

Motorin: 54.38 TL

LPG: 28.40 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 55.58 TL

LPG: 28.92 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 54.33 TL

Motorin: 55.91 TL

LPG: 28.85 TL

