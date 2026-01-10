Yeni Şafak
Altın fiyatları rekora koşuyor: Altın 2025’te yatırımcısına kazandırdı.

08:4310/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
ABD istihdam verilerinin açıklanması sonrası altın fiyatlarında ibre yukarı döndü. Ons altın 4 bin 510 dolardan işlem görürdü. Külçe altın, verilerin hesaplanmaya başladığı 1997'den bu yana Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde en yüksek reel getiriyi geçen yıl yüzde 51,77 ile sağladı. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek kaç TL oldu? Yarım ve cumhuriyet altın fiyatı düştü mü, çıktı mı? İşte güncel fiyatlar.

Yıl boyunca yaşanan jeopolitik gerilimlerle artan belirsizlikler, hem bireysel hem de merkez bankaları düzeyinde artan talep, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ile Çin ve ABD arasında artan ticari gerilim gibi birçok gelişme, yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi. Külçe altın, küresel gerilimler ve artan talebin etkisiyle 2025’te TÜFE bazlı yüzde 51,77 reel getiri sağlayarak 28 yıllık verilerde en yüksek kazanca imza attı. Peki bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte 10 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu.

10 Ocak saat 08:50 itibariyle altın fiyatları şöyle:

Gram altın ne kadar?

Gram altın alış fiyatı 6.250,51 TL

Gram altın satış fiyatı 6.251,35 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın alış fiyatı 10.346,00 TL

Çeyrek atın satış fiyatı 10.450,00 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın alış fiyatı 20.693,00 TL

Yarım altın satış 20.899,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

Cumhuriyet altın alış fiyatı 41.259,00 TL

Cumhuriyet altın satış fiyatı 41.639,00 TL

