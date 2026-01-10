Yeni Şafak
TOKİ Bingöl kura sonuçları isim listesi: Bingöl TOKİ kurası ne zaman?

09:1510/01/2026, Cumartesi
G: 10/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun kura çekimleri bugün Bingöl ile devam edecek. Toplamda 2.059 sosyal konut Bingöl genelinde hak sahiplerine teslim edilecek. Peki Bingöl TOKİ kura sonuçlar ne zaman belli olacak, kuralar ne zaman çekilecek, TOKİ kura çekilişi nereden canlı izlenecek?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl’de konutları için bugün kura çekilişi yapılacak. Bingöl merkez, Adaklı, Genç, Karlıova, Kiğı, Solhan ve Yayladere’de toplam 2.059 TOKİ konutu yapılacak. Peki Bingöl TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak, TOKİ Bingöl kurası nereden canlı izlenecek?

Resmî bilgilere göre, Bingöl'de yapılacak 2.059 sosyal konut için kura çekimi 10 Ocak 2026 tarihinde saat 11:00'da gerçekleştirilecek.

BİNGÖL TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NEREDEN İZLENECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimi canlı yayında, noter huzurunda yapılacak. 500 bin konut kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. 


TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

Bingöl'de TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

Merkez (1500 konut)

Merkez / Sancak (88 konut)

Adaklı (70 konut)

Genç (100 konut)

Karlıova (88 konut)

Kiğı (63 konut)

Solhan (100 konut)

Yayladere (63 konut)

