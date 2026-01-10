İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçeleri merak konusu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 10 Ocak Cumartesi günü su kesintisi yaşayacak ilçeleri açıkladı. Bazı ilçelerde yapılacak altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulayacak. Kesintiden etkilenen İstanbullular "Sular ne zaman gelecek?, İstanbul'da su kesintisi ne zaman sürecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki İSKİ 10 Ocak yani bugün İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte Bağcılar, Esenyurt, Küçükçekmece, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Şişli su kesintisi sorgulama ekranı.
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin duyurularda bulundu. İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar için su kesintileri önemli bir konu haline gelmiştir. İSKİ tarafından yapılan duyurulara göre, şehrin farklı bölgelerinde planlı veya olağanüstü durumlar nedeniyle su kesintileri yaşanabilmektedir. Hangi mahallede sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek soruları, vatandaşların en çok merak ettiği konular arasındadır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki bazı bölgelerde planlı su kesintileri olacağını duyurdu. İstanbul'da su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler ve bu kesintilerden etkilenen mahalleler, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilir. İşte, anlık İstanbul su kesintisi ve arıza sorgulama.
İstanbul'da su kesintisi yaşayan veya yaşama olasılığı olan vatandaşlar, İSKİ'nin resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden güncel kesinti bilgilerine ulaşabilirler. Bu platformlarda, hangi bölgelerde su kesintisi olduğu, kesintinin ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceği gibi detaylı bilgilere erişmek mümkün. Ayrıca, İSKİ sosyal medya hesapları üzerinden de anlık duyurular yapılıyor.
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
İSKİ İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler sorgulaması her iki yakada oturan İstanbullular tarafından sorgulanıyor.
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
İSKİ ARIZA/KESİNTİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ayrıca, İSKİ'nin mobil uygulaması aracılığıyla da su kesintisi bilgilerine erişebilirsiniz.
Uygulama, su kesintileri ve diğer hizmetlerle ilgili anlık bildirimler sağlar. Bununla birlikte, su kesintileriyle ilgili bilgi almak veya su kesintisi bildiriminde bulunmak için İSKİ'nin çağrı merkezi olan Alo 185 numarasını arayabilirsiniz.
İSKİ su kesintisi hangi mahallede olacak?
Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine, isale hattında yapılacak çalışmadan dolayı yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Terkos-İkitelli isale hattında iyileştirme ve bağlantı çalışmaları yapılacak. Çalışmalar nedeniyle yarın saat 22.00'den itibaren 10 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:
"Arnavutköy ilçesinde; Yassıören, Yeşilbayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Nakkaş ve Kızılcıali mahalleleri. Esenyurt ilçesinde; Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçe, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri. Başakşehir ilçesinde; Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Organize Sanayi Bölgesi, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri. Avcılar ilçesinde; Yeşilkent ve Tahtakale mahalleleri. Küçükçekmece ilçesinde; Yarımburgaz Mahallesi, Büyükçekmece ilçesinde; Karaağaç Mahallesi."