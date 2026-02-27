Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 18 şirkete el konuldu

İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 18 şirkete el konuldu

09:4127/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu. HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

10 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

18 şirkete el konuldu

Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonrası ise suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

HST Holding'e kayyum atandı

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş’ye kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.





#İstanbul
#operasyon
#pos tefeciliği
#yasa dışı bahis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kullanıcılar giriş yapamıyor! WhatsApp Web bazı bölgelerde çöktü! 27 Şubat WhatApp erişim sorunu hakkında detaylar