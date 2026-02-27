İstanbul'da yasa dışı bahis ve POS tefeciliği operasyonu: 18 şirkete el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

10 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

18 şirkete el konuldu

Yapılan mali analiz ve saha çalışmaları sonrası ise suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

HST Holding'e kayyum atandı

Başsavcılık, HST Mobil A.Ş ve HST Holding A.Ş'ye kayyum atandığını ve gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiğini bildirdi.
















