3 ton 344 kg balık ununa emdirilmiş halde kokain cinsi narkotik madde ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan risk analizleri çerçevesinde Ekvator ülkesinden transit olarak Bulgaristan ülkesine varışlı olan 2 adet konteynerin Ambarlı Limanına varış yapması üzerine konteynerler içeriği balık unu olarak beyan edilen toz formundaki eşyaların yapılan kriminal incelemesi sonucunda toplamda 3 ton 344 kg balık ununa emdirilmiş halde kokain cinsi narkotik madde olduğu tespit edildi.
Tespit edilen narkotik eşyalara el konulmuş olup eşyaların ülkemizden transit geçecek olması nedeniyle ilgili ülkelerdeki şüphelilere yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Konuyla ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma devam etmektedir.
Ele geçirilen narkotik cinsi eşyaların yaklaşık değeri 14 Milyar TL'dir.