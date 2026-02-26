3 ton 344 kg balık ununa emdirilmiş halde kokain cinsi narkotik madde ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan risk analizleri çerçevesinde Ekvator ülkesinden transit olarak Bulgaristan ülkesine varışlı olan 2 adet konteynerin Ambarlı Limanına varış yapması üzerine konteynerler içeriği balık unu olarak beyan edilen toz formundaki eşyaların yapılan kriminal incelemesi sonucunda toplamda 3 ton 344 kg balık ununa emdirilmiş halde kokain cinsi narkotik madde olduğu tespit edildi.