Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 PPK ilk toplantı tarihi açıklandı

Türkiye ekonomisinin ana gündem maddeleri arasında yer alan Merkez Bankası faiz kararı için gözler ocak ayına çevrildi. Para Politikası Kurulu’nun alacağı karar, iç piyasalar kadar finans çevreleri tarafından da dikkatle takip ediliyor. 2026 yılının ilk faiz adımı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında yapılacak toplantıda netleşecek.





Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Ocak’ta gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak. Böylece yeni yılın ilk faiz kararı resmen duyurulmuş olacak.





Son faiz kararı ne olmuştu?

Aralık ayında yapılan PPK toplantısında Merkez Bankası, politika faizinde indirime gitmişti. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 150 baz puan aşağı çekilerek yüzde 38 seviyesine indirilmiş, gecelik borç verme ve borçlanma faiz oranlarında da düşüşe gidilmişti. Bu adım, yıl sonuna yaklaşırken para politikasında atılan önemli bir hamle olarak kayda geçmişti.





2026 PPK toplantı takvimi