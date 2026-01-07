Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda canlı izlenecek, maç saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final maçı

Barcelona ile Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında bu akşam karşı karşıya geliyor. Barcelona-Athletic Bilbao maçı, 7 Ocak Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak.

İspanya Süper Kupa formatı gereği yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki mücadelede galip gelen ekip doğrudan finale yükselecek. İki takım, geçtiğimiz sezon yine Suudi Arabistan’da oynanan yarı finalde karşılaşmış, Barcelona sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.