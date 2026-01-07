Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda canlı izlenecek, maç saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final maçı

Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda canlı izlenecek, maç saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final maçı

21:007/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Barcelona-Athletic Bilbao
Barcelona-Athletic Bilbao

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao, Suudi Arabistan’da kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, final biletini belirleyecek. Cidde’deki Kral Abdullah Stadyumu’nda sahne alacak mücadelede başlama saati ve Türkiye’deki yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın tarihi, saati, canlı yayınlanacağı kanal bilgileri ve muhtemel 11’ler.

Barcelona ile Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında bu akşam karşı karşıya geliyor. Barcelona-Athletic Bilbao maçı, 7 Ocak Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak.


Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?

Karşılaşma, Türkiye’de S Sport+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, İspanya Süper Kupa yarı final heyecanını dijital yayın aracılığıyla takip edebilecek.


Yarı finalde tek maç, hedef final

İspanya Süper Kupa formatı gereği yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki mücadelede galip gelen ekip doğrudan finale yükselecek. İki takım, geçtiğimiz sezon yine Suudi Arabistan’da oynanan yarı finalde karşılaşmış, Barcelona sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.


Muhtemel 11’ler

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres

Athletic Bilbao : Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta

#Barcelona-Athletic Bilbao
#barcelona
#i̇spanya süper kupası
#yarı final
#suudi arabistan
#kral abdullah stadyumu
#lamine yamal
#futbol
#canlı yayın
#Maç hangi kanalda
#Canlı maç izle
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda canlı izlenecek, maç saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final maçı