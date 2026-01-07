Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda canlı izlenecek, maç saat kaçta? İspanya Süper Kupası yarı final maçı

İspanya Süper Kupa yarı finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao, Suudi Arabistan’da kozlarını paylaşıyor. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşma, final biletini belirleyecek. Cidde’deki Kral Abdullah Stadyumu’nda sahne alacak mücadelede başlama saati ve Türkiye’deki yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın tarihi, saati, canlı yayınlanacağı kanal bilgileri ve muhtemel 11’ler.
Barcelona ile Athletic Bilbao, İspanya Süper Kupa yarı finali kapsamında bu akşam karşı karşıya geliyor. Barcelona-Athletic Bilbao maçı, 7 Ocak Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan Kral Abdullah Stadyumu’nda oynanacak.
Barcelona-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda?
Karşılaşma, Türkiye’de S Sport+ platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, İspanya Süper Kupa yarı final heyecanını dijital yayın aracılığıyla takip edebilecek.
Yarı finalde tek maç, hedef final
İspanya Süper Kupa formatı gereği yarı final karşılaşmaları tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Bu nedenle Barcelona ile Athletic Bilbao arasındaki mücadelede galip gelen ekip doğrudan finale yükselecek. İki takım, geçtiğimiz sezon yine Suudi Arabistan’da oynanan yarı finalde karşılaşmış, Barcelona sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.
Muhtemel 11’ler
Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; E Garcia, De Jong; Raphinha, Pedri, Yamal; Torres
Athletic Bilbao : Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; I Williams, Sancet, N Williams; Guruzeta