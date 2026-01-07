Okullar ne zaman kapanacak 2026? 2. ara tatil ve yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılında okulların kapanış tarihleri ve tatil takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmî çalışma planıyla açıklandı. Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, yarıyıl tatili ile ikinci dönem ara tatilinin hangi günlere denk geldiğini merak ediyor. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu takvime göre planlama yapacak. İşte okulların kapanış tarihi, 2. ara tatil ve yarıyıl tatiline dair tüm detaylar.

1 /6 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi netleşti. Buna göre yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026’da yapılacak, ikinci dönem 2 Şubat’ta başlayacak. İkinci ara tatil ise mart ayında uygulanacak. Okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanarak yaz tatiline girecek.



Yarıyıl tatili hangi tarihlerde? Birinci dönem karneleri ocak ayı ortasında dağıtılacak. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İki haftalık bu süreçte öğrenciler hem dinlenme hem de ders tekrarları için zaman bulacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.



İkinci ara tatil ne zaman? 2025-2026 eğitim yılının ikinci ara tatili 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak. Beş günlük ara tatil, 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler hafta sonuyla birlikte kısa bir dinlenme süresi geçirecek.



4 /6 Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimine göre eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaz tatiline çıkacak. Yıl boyunca toplam 184 iş günü eğitim yapılacak.

5 /6 Resmî ve dini bayramlar takvimde Eğitim yılı içinde Ramazan Bayramı 19-22 Mart 2026, Kurban Bayramı ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ise okullarda tören ve etkinlikler düzenlenecek.