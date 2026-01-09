AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğünün Türkiye için stratejik önemde olduğunu belirterek, “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesinin tüm halklar için ortak geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kardeş Suriye’nin iç barışı ve toprak bütünlüğü, Türkiye için çok önemlidir. Bölge barışı için de stratejik anahtar niteliğindedir.
Suriye’de “tek devlet, tek ordu, tek Suriye” ilkesi herkesin hakkını ve geleceğini koruyacak bir çerçevedir. Kimsenin dışlanmadığı, Suriye’deki herkesin ortak geleceğe sahip olduğu kapsayıcı yaklaşımlar herkesin yararınadır
Cumhurbaşkanımızın, tüm etnik ve mezhebi gruplarıyla tüm Suriye’nin bir ve beraber olması için verdiği mücadeleye yıllar ve tüm bölge halkları şahittir.
Suriye’de iki ordu ya da devlet dışı silahlı gruplar olması, sadece kötü niyetli güç odaklarının işine yarar.
Suriye’de Türkmen, Arap, Kürt ve diğer bütün kardeşlerimizin geleceği aynı istikamete bakmaktadır. Başka yöne bakmaya çalışanların ortak geleceğe suikast girişiminden başka bir işlevi yoktur."
#Ömer Çelik
#AK Parti
#Suriye