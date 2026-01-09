Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi devam ediyor! TOKİ hangi ilin kura çekilişleri ne zaman, nasıl öğrenilir?

TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi devam ediyor! TOKİ hangi ilin kura çekilişleri ne zaman, nasıl öğrenilir?

11:069/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

81 ilde inşa edilecek 500 bin konut kura çekilişleri devam ediyor. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden yapıdı. Peki, TOKİ 500 bin konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak 2026? İle göre TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte 1+1, 2+1 evler için kura tarihleri.

Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve Türkiye'de genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin kişi kura çekiminin ardından ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 evler için gerçekleşecek kura çekimi tarihleri ise belli oldu. Peki, TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.




TOKİ ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN 2026?


Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda ve sıralamasına göre devam edecek.


TOKİ 29 Aralık - 7 Ocak kura çekilişi listesine göre sıradaki iller şu şekilde;

30 Aralık 2025: Şırnak - Hakkari

5 Ocak 2026: Siirt - Van

6 Ocak 2026: Mardin ve Ağrı

7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır

8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars

9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan

10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl

11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli

Gaziantep – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Tokat – 21 Ocak 2026 Çarşamba

Amasya – 22 Ocak 2026 Perşembe

Kahramanmaraş – 23 Ocak 2026 Cuma

Hatay – 24 Ocak 2026 Cumartesi

Ordu – 25 Ocak 2026 Pazar

Osmaniye – 26 Ocak 2026 Pazartesi

Kilis – 27 Ocak 2026 Salı

Sinop – 28 Ocak 2026 Çarşamba

Niğde – 29 Ocak 2026 Perşembe

Kastamonu – 29 Ocak 2026 Perşembe

5 Şubat Ankara

11 Şubat 2026 Çankırı ve Bursa

12 Şubat 2026 Bolu

13 Şubat 2026 Eskişehir ve Balıkesir

15 Şubat 2026 Konya ve Çanakkale

16 Şubat 2026 Edirne

17 Şubat 2026 Karaman ve Tekirdağ

18 Şubat 2026 Mersin ve Kırklareli

20 Şubat 2026 Adana ve Kocaeli

22 Şubat 2026 Afyonkarahisar

24 Şubat 2026 Uşak

25 Şubat 2026 Isparta

26 Şubat 2026 Burdur

27 Şubat 2026 Denizli

3 Mart 2026 Muğla

4 Mart 2026 Aydın

5 Mart 2026 Manisa

6 Mart 2026 İzmir

9–12 Mart 2026 İstanbul











































TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları,belirtilen tarihler aralığında il il gerçekleştiriliyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içinde hem TOKİ’nin resmî web sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.


TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHİ

İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.





#toki
#toki kura çekilişi
#toki çekiliş sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 9 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranları