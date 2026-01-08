Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

Türkiye’de ilk internet bağlantısı, 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) üzerinden TR-NET projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu bağlantı, Türkiye’nin küresel internete resmi olarak dahil olduğu tarih kabul edilir.