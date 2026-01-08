Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de soruldu

Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 100 bin TL değerindeki Milyoner sorusunun doğru yanıtı.
SORU: Türkiye'de ilk internet bağlantısının gerçekleştirildiği tarih hangisidir?
CEVAP: C: 12 Nisan 1993
A: 12 Nisan 1983
B: 12 Nisan 1988
C: 12 Nisan 1993
D: 12 Nisan 1998
Türkiye’de ilk internet bağlantısı, 12 Nisan 1993 tarihinde ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) üzerinden TR-NET projesi kapsamında gerçekleştirildi. Bu bağlantı, Türkiye’nin küresel internete resmi olarak dahil olduğu tarih kabul edilir.