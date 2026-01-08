Memur maaş farkı ne zaman yatacak, ödeme takvimi netleşti mi? 2026 Ocak memur maaşı ödeme takvimi

14 günlük memur maaş farkı hangi tarihte ödenecek?





Türkiye’de memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ocak ayı itibarıyla geçerli olan yeni zam oranı nedeniyle, 1–14 Ocak tarihlerini kapsayan bir maaş farkı oluştu. Çalışan memurlar, 15 Ocak 2026 tarihinde hem zamlı maaşlarını hem de 14 günlük fark ödemesini aynı anda alacak.





Bu ödeme, memurların maaş aldığı banka hesaplarına yatırılacak. Dileyenler ödemelerini banka şubeleri, ATM’ler veya PTT üzerinden de tahsil edebilecek.



