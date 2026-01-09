EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR! SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yeni düzenleme olacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ

Yüzde 12,19'luk zam oranına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Kümülatif artışla birlikte emekli memurun maaşı ise 27 bin 889 TL olarak hesaplandı.

Öte yandan, en düşük emekli aylığına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi.