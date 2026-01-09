İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 9 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 9 Ocak 2026 barajların doluluk oranları…
İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 9 Ocak 2026 tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...
İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Ocak 2026 Cuma günü İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 9 Ocak günü yüzde 19.17 olarak ölçüldü.
İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:
Ömerli Barajı: %22,74
Darlık Barajı: %29,59
Elmalı Barajı: %57,71
Terkos Barajı: %15,84
Alibey Barajı: %12,01
Büyükçekmece Barajı: %15,68
Sazlıdere Barajı: %13,11
Istrancalar Barajı: %35,59
Kazandere Barajı: %4,11
Pabuçdere Barajı: %4,56