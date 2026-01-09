İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını merak ediyor. İSKİ 9 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 9 Ocak 2026 Cuma günü İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 9 Ocak 2026 barajların doluluk oranları…

1 /3 İstanbul baraj doluluk oranları açıklanan İSKİ verileri ile her gün güncelleniyor. Son dönemde barajlardaki genel doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor. İşte 9 Ocak 2026 tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları...

2 /3 İSTANBUL GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 9 Ocak 2026 Cuma günü İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 9 Ocak günü yüzde 19.17 olarak ölçüldü. İşte İSKİ baraj sistemindeki güncel durum ve barajlara göre doluluk oranları:

















