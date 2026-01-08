Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Çankaya, Gölbaşı ve Akyurt başta olmak üzere bazı ilçelerde bugün su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte 8 Ocak Perşembe ASKİ Ankara’da su kesintisinden etkilenecek mahalleler.
ASKİ'den yapılan paylaşımda, su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetiminin, mevcut koşullar nedeniyle devam ettiği belirtildi. Açıklamada, bugün saat 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabileceği vurgulandı. Peki Ankara’da hangi ilçelerde sular kesilecek, sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahalleler su kesintisinden etkilenecek?
ETİMESGUT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 21:00:00
08.01.2026 tarihinde Perşembe günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler: 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.03’dür.
Etkilenen Yerler: 30 Ağustos Mahallesi, Kazım Kazım Karabekir Mahallesi, Süvari mahallesi, Piyade Mahallesi, Elvan Mahallesi, Topçu Mahallesi, Ahi Mesut Mahallesi, Ayyıldız Mahallesi, Oğuzlar Mahallesi, Atakent Mahallesi, Etiler Mahallesi, Bağlıca Mahallesi, Yeni Bağlıca Mahallesi, Yapracık Mahallesi, Aşağı Yurtçu Mahallesi, Yukarı Yurtçu Mahallesi, Atayurt Mahallesi, Turkuaz Mahallesi, Orhun Mahallesi, Şehitali Mahallesi.
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 07:25:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 14:00:00
Çankaya İlçesi, Kırkkonaklar, Birlik mahallesine, 600'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 08.Ocak.2026 saat 07:25 ile 08 Ocak 2026 saat 14.00 saatleri arasında su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Kırkkonaklar mahallesi,Birlik mahallesi.
GÖLBAŞI
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00:00
08 Ocak 2026 saat 09.00 ile 08 Ocak 2026 saat 23.00 arasında, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Yavrucuk, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Yavrucuk, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu Mahalleleri ve Karşıyaka Mahallesi bir kısmı zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
ÇANKAYA
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 21:00:00
Etkilenen Yerler: Türkkonut, Ahmet Taner Kışlalı mahallesi bir kısmı, Mutlukent, Çayyolu, Beytepe mahallesi alt kotları, Alacaatlı mahallesi alt kotları, Dodurga, Üniversiteliler mahallesi alt kotları, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çiğdem, Sögütözü, Mustafa Kemal,Çukurambar mahalleleri.
KAZAN
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 08:45:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00:00
Etkilenen Yerler: Aydın mah ,İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi.
POLATLI
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 19:00:00
Etkilenen Yerler: Mehmet akif bir bölümü.
ÇANKAYA
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 21:00:00
Etkilenen Yerler: Konutkent mahallesi alt kotları, Yaşamkent mahallesi üst kotları, Beytepe mahallesi alt kotları, Üniversiteliler mahallesi üst kotları,Birlik,Kırkkonaklar, Sancak, Yıldızevler mahalleleri.
MAMAK
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 10:00:00
Etkilenen Yerler: Akdere, Abidinpaşa, Şafaktepe, Demirlibahçe, Saimekadın, Mehtap, Kartaltepe, Balkiraz, Peyami Sefa, Aşık Veysel, Kazım Orbay, Kutlu, Mutlu, General Zeki Doğan, Türközü, Yukarı İmrahor, Tuzluçayır, Şahintepe, Şirintepe, Fahri Korutürk, Şehit Cengiz Topel, Cengizhan, Ege, Akşemsettin, Duralialıç, Zirvekent, Çağlayan, Misket, Boğaziçi Mahalleleri.
ALTINDAĞ
Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 7.01.2026 19:30:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 10:00:00
Etkilenen Yerler: Solfasol mahallesinin Bir kısmı, Baraj mahallesinin Bir Kısmı.
AKYURT
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 7.01.2026 22:45:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 12:00:00
Etkilenen Yerler: Akyurt yıldırım mahallesi beyazıt mahallesi Atatürk mahallesi yeşiltepe mahallesi timurhan mahallesi galaba mahallesi cücük mahallesi büğdüz sanayi bölgesi balıkhisar sanayi bölgesi güzelhisar sanayi bölğesi şehler sanayi bölğesi sarcalar mahallesi ve sanayi bölgesi etkilenmektedir.
ALTINDAĞ
Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 8.01.2026 09:00:00
Tamir Tarihi: 8.01.2026 23:00:00
8 Ocak 2026 Perşembe günü 09.00–23.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.
Etkilenen Yerler: Yıldıztepe Mahallesi,Güneşevler Mahallesi.