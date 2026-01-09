Yeni Şafak
TOKİ Muş kura sonuçları: 500 bin konut Muş TOKİ kazananlar tam isim listesi

TOKİ tarafından 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta yapılacak 2 bin 142 konut için kura çekimi, 9 Ocak’ta Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirildi. TOKİ kura çekilişi sonrası TOKİ Muş kura sonuçları belli oldu. İşte 500 bin konut Muş TOKİ kazananlar tam isim listesi.

500 bin konut Muş TOKİ kazananlar tam isim listesi için tıklayın

#TOKİ
#Muş TOKİ kurası
#TOKİ kura sonuçları
