SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam hesabı!

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenleme resmiyet kazandı. En düşük emekli aylığına yönelik iyileştirmeyi içeren kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti tarafından hazırlanan teklif, 2026 yılında uygulanacak yeni taban emekli maaşını da netleştirdi.
En düşük emekli aylığına ilişkin haftalardır süren beklenti sona erdi. AK Parti’nin daha önce sinyalini verdiği düzenleme hayata geçirilerek, emekli maaşlarında taban artışı öngören kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Düzenleme, 2026 yılında milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuldu. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in söz konusu teklife ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde: “Bugün AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından iki kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı’na arz ettik. En düşük emeklilerimize vereceğimiz toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesi, yapılan işleyişin güçlendirilmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce Meclis Başkanlığımıza arz ettik.
13 maddeden oluşan kanun teklifimiz hakkında birkaç hususu bahsetmek istiyorum. Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu iptal kararları var. Esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik prensipleri kapsamında bu maddeleri biz yeniden değerlendirdik. Özellkle memurların sosyal politikalara, pek çok alanda denetim sistematiği açısından Anayasa Mahkemesi iptal konularına temas etmişti. Bu maddeleri de 13 maddelik teklifimizde düzenliyoruz.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
SSK ve Bağkur emekli aylıkları... Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak Emekli Sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %12.19 oranında, memur emekli aylıkları ise %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararında taban aylık katsayısı arıtışı da aylıklara yansıtılacaktır. Halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19’un üzerinde yaklaşık bu oran Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaştı. O da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL’ye yükseltilmektedir.