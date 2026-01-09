SSK BAĞKUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam hesabı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

SSK ve Bağkur emekli aylıkları... Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak Emekli Sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %12.19 oranında, memur emekli aylıkları ise %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararında taban aylık katsayısı arıtışı da aylıklara yansıtılacaktır. Halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19’un üzerinde yaklaşık bu oran Emekli Sandığı'ndan emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaştı. O da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL’ye yükseltilmektedir.