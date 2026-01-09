MSB celp-sevk takvimi 2026: Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? İşte tarihler

Bedelli askerlik başvurusunu tamamlayan yükümlüler için beklenen tarih netleşti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 celp-sevk planlamasına göre, yılın ilk döneminde bedelli askerlik yapacak adayların birlik ve sevk bilgileri ocak ayı sonunda erişime açılacak. Sınıflandırma sonuçları resmi kanallar üzerinden duyurulacak. Peki Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? İşte 2026 MSB celp-sevk takvimi ve detaylar...

1 /6 Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih, 2026 MSB celp-sevk takvimi ile birlikte kamuoyuna ilan edildi. Buna göre başvuruların ardından yürütülen sınıflandırma sürecinin tamamlanmasıyla, yükümlüler askerlik yapacakları birlikleri ve sevk günlerini resmi platformlardan öğrenebilecek.

2 /6 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı’nın yayımladığı takvime göre 2026 yılının ilk celp dönemine ilişkin bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde duyurulacak. Bu tarihten itibaren adaylar, kendilerine tahsis edilen birlik ve sevk bilgilerine erişebilecek.



3 /6

Sonuçlar nereden öğrenilecek? Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Ayrıca askerlik şubeleri ile MSB’nin mobil uygulaması da sorgulama için kullanılabilecek resmi kanallar arasında yer alıyor. Bedelli askerlik yerleri sorgulama ekranı için tıklayınız

4 /6 2026 bedelli askerlik ücreti 2026 yılının ilk yarısı için (1 Ocak–31 Temmuz) geçerli bedelli askerlik bedeli 333 bin 88 TL olarak belirlendi. Ücret, ilgili dönemde başvurusunu tamamlayan yükümlüler için uygulanacak.



5 /6 Celp ve sevk sürecinde temel esaslar Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlü sayısı, Genelkurmay Başkanlığı ile koordinasyon içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından tespit ediliyor. Başvuru sayısının kontenjandan fazla olması halinde ocak ayında kura ve sınıflandırma işlemleri yapılıyor. Sevk dönemine ilişkin değişiklik talepleri ise belirlenen mazeretler dışında kabul edilmiyor. Bedelli askerlik ile ilgili tüm detaylar için tıklayınız