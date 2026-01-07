Antalya TOKİ kurası ne zaman çekilecek? 500 bin konut TOKİ Antalya kurasına katılanların isimleri belli oldu mu?

TOKİ Antalya kuraları çekiliyor. 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman’dan start aldı. Yılbaşı tatilinin ardından kura süreci yeniden hız kazanırken, gözler Antalya’ya çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya kura tarihini açıkladı. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman gerçekleştirilecek? 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Antalya TOKİ kurasına katılacak adayların isimleri açıklandı mı?
TOKİ 500 bin konut Antalya kura tarihi belli oldu mu?
Antalya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Antalya kura tarihini açıkladı. Buna göre, TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Antalya kuraları 10 Ocak Cumartesi günü çekilecek.
TOKİ Antalya kurasına katılacaklar belli oldu mu?
TOKİ Antalya kurasına katılacakların isim listesi açıklandı. İşte Antalya 500 bin konut kurasına katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isimleri.
Antalya 500 bin sosyal konutları nerede var, hangi ilçelere yapılacak?
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Antalya TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Antalya'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Antalya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Antalya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.