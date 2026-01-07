En düşük emekli maaşı değişecek mi? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi taban maaşı artacak mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ

En düşük emekli maaşı bu hesaba göre 16 bin 881 liradan yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL oldu. Kümülatif zam oranına göre emekli memurun alacağı zam ise 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.

YENİ DÜZENLEME YAPILACAK

Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.