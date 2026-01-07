En düşük emekli maaşı değişecek mi? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi taban maaşı artacak mı?

Son dakika gelişmesi… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekliyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Yılmaz, emeklilerin taleplerine kayıtsız kalınmayacağını vurgulayarak, en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin kısa süre içinde hayata geçirileceğini ifade etti. Açıklama, Ocak zammı sonrası oluşan beklentileri yeniden gündeme taşıdı.
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV özel yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik.
6 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'na göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,87 oldu. Böylece milyonların maaş zamlarını belirleyen toplam enflasyon ve enflasyon farkı da ortaya çıktı. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.
Toplam enflasyon: %12.19
5 aylık enflasyon farkı: %6,85
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %18,60
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Emekli zammı için 6 aylık enflasyon göz önüne alındığında SSK Bağkur emeklisinin yüzde 12,19 zam alacağı hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ
En düşük emekli maaşı bu hesaba göre 16 bin 881 liradan yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL oldu. Kümülatif zam oranına göre emekli memurun alacağı zam ise 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.
YENİ DÜZENLEME YAPILACAK
Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.