DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 7 OCAK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın deprem verilerine sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bulundukları şehirde kısa süreli titreşim hisseden vatandaşlar, “7 Ocak 2025 deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken özellikle Balıkesir, Manisa, Ege Denizi ve İstanbul çevresindeki hareketlilik merak konusu oldu. İşte günün güncel son depremler listesi…

7 OCAK 2025 Cuma günü Türkiye genelinde deprem aramalarını arttı. Kandilli Rasathanesi ile AFAD’dan gelen açıklamalar yakından takip edilirken, birçok kişi yaşadığı bölgede deprem olup olmadığını öğrenmek için araştırma yapıyor. “Ege’de deprem mi?”, “İstanbul sallandı mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Güncel deprem verileri haberimizde…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 7 Ocak Çarşamba tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor.

7 OCAK SON DEPREMLER LİSTESİ

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

