Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Özellikle 1 Ocak itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan %6,95'lik artışın pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, benzin motorin ve LPG indirimi olup olmadığı merak ediliyor. Peki 7 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.