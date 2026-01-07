Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılın ilk günlerinde yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesinin ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim yakından takip ediliyor. Akaryakıtta son durum nedir? İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Özellikle 1 Ocak itibarıyla maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan %6,95'lik artışın pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, benzin motorin ve LPG indirimi olup olmadığı merak ediliyor. Peki 7 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarında son durum.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 53.17 TL
İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 54.58 TL
İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 29.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 52.97 TL
Motorin litre fiyatı: 54.38 TL
LPG litre fiyatı: 28.40 TL
Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin litre fiyatı: 54.00 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 55.58 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 28.92 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzin litre fiyatı: 54.33 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 55.91 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 28.85 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?
Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarına etki eden faktörler
Brent petrol fiyatları: Küresel piyasalardaki arz-talep dengesi, petrol fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri.
Döviz kurları: Petrol ithalatı dövizle yapıldığından, döviz kurundaki değişim fiyatlara doğrudan yansıyor.
Vergiler ve dağıtım maliyetleri: Akaryakıt fiyatlarının önemli bir kısmını vergiler oluşturuyor. Ayrıca dağıtım ve işletme maliyetleri de ekleniyor.