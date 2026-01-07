Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ Çankırı kura çekiliş tarihi: 500 bin TOKİ Çankırı konut kuraları hangi ilçelerde, ne zaman çekilecek?

TOKİ Çankırı kura çekiliş tarihi: 500 bin TOKİ Çankırı konut kuraları hangi ilçelerde, ne zaman çekilecek?

13:417/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ'nin yüzyılın sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Çankırı kura çekimi tarihi belli oldu. Proje kapsamında Eskişehir’e toplam 6 bin 25 konut yapılması planlanıyor. 500 bin TOKİ Çankırı kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Eskişehir kura sonuçları nereden öğrenebilecek? TOKİ Çankırı konutları hangi ilçelerde yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler.

Milyonlarca vatandaşın beklediği TOKİ kura takvimi bir kez daha güncellendi.

Çankırı'da Kura Çekilişi Ne Zaman Olacak?


Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 dairelerin hak sahipleri, kura çekimiyle belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları isim listesine resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek.

Çankırı konut kura çekilişi 11 Şubat 2026 tarihinde çekilecek.

KONTENJANLAR GRUPLARA AYRILDI


Konutların dağıtımında belirli gruplar için ayrı kontenjanlar ayrıldı. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrılacak. Emekliler için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan belirlendi.

18 ile 30 yaş arasındaki gençler için konutların yüzde 20’si ayrılırken, kalan yüzde 40’lık bölüm diğer başvuru sahiplerine tahsis edilecek. Başvurular bu kontenjanlar dikkate alınarak değerlendirilecek.


TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN





#toki
#toki çankırı
#çankırı konut çekilişi
#toki kura sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş fiyatlarında ibrenin yönü değişti! Bugün (7 Ocak 2026 Çarşamba günü) ons gümüşün güncel fiyatı ne kadar oldu?