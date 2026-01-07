TOKİ'nin yüzyılın sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Çankırı kura çekimi tarihi belli oldu. Proje kapsamında Eskişehir’e toplam 6 bin 25 konut yapılması planlanıyor. 500 bin TOKİ Çankırı kuraları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? TOKİ Eskişehir kura sonuçları nereden öğrenebilecek? TOKİ Çankırı konutları hangi ilçelerde yapılacak? İşte ayrıntılı bilgiler.
Çankırı'da Kura Çekilişi Ne Zaman Olacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında 1+1 ve 2+1 dairelerin hak sahipleri, kura çekimiyle belirlenecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ kura sonuçları isim listesine resmi sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek.
Çankırı konut kura çekilişi 11 Şubat 2026 tarihinde çekilecek.
KONTENJANLAR GRUPLARA AYRILDI
Konutların dağıtımında belirli gruplar için ayrı kontenjanlar ayrıldı. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrılacak. Emekliler için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan belirlendi.
18 ile 30 yaş arasındaki gençler için konutların yüzde 20’si ayrılırken, kalan yüzde 40’lık bölüm diğer başvuru sahiplerine tahsis edilecek. Başvurular bu kontenjanlar dikkate alınarak değerlendirilecek.
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
