KONTENJANLAR GRUPLARA AYRILDI





Konutların dağıtımında belirli gruplar için ayrı kontenjanlar ayrıldı. Buna göre konutların yüzde 5’i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5’i engelli vatandaşlara ayrılacak. Emekliler için yüzde 20, üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için yüzde 10 kontenjan belirlendi.

18 ile 30 yaş arasındaki gençler için konutların yüzde 20’si ayrılırken, kalan yüzde 40’lık bölüm diğer başvuru sahiplerine tahsis edilecek. Başvurular bu kontenjanlar dikkate alınarak değerlendirilecek.



