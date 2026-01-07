İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor

İçişleri Bakanlığı, yurdun bazı kesimleri için kuvvetli rüzgar, fırtına, gök gürültülü sağanak ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilerin ardından 63 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte güncel hava durumu tahminleri ve uyarılar.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre yarın Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Kıyı Ege ile zamanla Marmara'nın batısı ve İç Ege'de fırtına, Marmara'nın güneybatısı ile Ege'nin kuzey kıyılarında ise yer yer kuvvetli fırtına beklendiği aktarılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden sonra Balıkesir'in güney ve batısı ile Çanakkale ve İzmir'de, perşembe sabah saatlerinden itibaren Manisa, Aydın, Bursa'nın güneyi, Kütahya'nın batısı ve Muğla'da, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Konya'nın güney ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
63 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu değerlendirmeleri sonrasında, 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi. Kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağışların yarın etkili olması beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde cuma günü 10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor.
YURT GENELİNDE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI
Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi öngörülüyor.
Marmara
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.
Ege
Bölge genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğunun yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgâr güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.
Akdeniz
Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli. Batı Akdeniz’de rüzgâr güneyli yönlerden fırtına şeklinde.
İç Anadolu
Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzeybatı ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Konya’nın güney ve batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuvvetli ve fırtına şeklinde.
Batı Karadeniz
Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli.
Orta ve Doğu Karadeniz
Öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtülü alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Anadolu
Batı kesimlerde öğleden sonra yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu kesimlerin yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Güneydoğu Anadolu
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don riski sürüyor.
Denizlerde Hava
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz: Kuvvetli fırtına
Karadeniz: Fırtına
Doğu Akdeniz: Fırtınamsı rüzgâr
Dalga boyu Ege’de yer yer 4 metreye kadar çıkabilecek.