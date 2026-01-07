İçişleri Bakanlığı duyurdu: İstanbul ve Ankara dahil 63 ilde sarı kodlu uyarı verildi! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor





YURT GENELİNDE SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu. Birçok bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi öngörülüyor.





Marmara





Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların batı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esecek.





Ege





Bölge genelinde aralıklı ve yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğunun yükseklerinde karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgâr güneyli yönlerden fırtına şeklinde esecek.





Akdeniz





Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli. Batı Akdeniz’de rüzgâr güneyli yönlerden fırtına şeklinde.





İç Anadolu





Gece saatlerinden itibaren bölge genelinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Kuzeybatı ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Konya’nın güney ve batısında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr kuvvetli ve fırtına şeklinde.





Batı Karadeniz





Bölge genelinde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Rüzgâr güneyli yönlerden kuvvetli.





Orta ve Doğu Karadeniz





Öğle saatlerinden sonra yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtülü alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor.





Doğu Anadolu





Batı kesimlerde öğleden sonra yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Doğu kesimlerin yükseklerinde çığ riski bulunuyor.





Güneydoğu Anadolu





Bölge genelinde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimlerde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don riski sürüyor.





Denizlerde Hava





Marmara, Ege ve Batı Akdeniz: Kuvvetli fırtına





Karadeniz: Fırtına





Doğu Akdeniz: Fırtınamsı rüzgâr

Dalga boyu Ege’de yer yer 4 metreye kadar çıkabilecek.



